Uszczuplona podaż nie przeszkadza w obniżkach cen: Ceny zbóż 20.08.2024

Pomimo tego, że na rynku cały czas są duże trudności z zakupem większych partii zbóż, to ceny delikatnie spadają i trudno określić, kiedy sytuacja ta może ulec zmianie. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 20.08.2024 r.?

Silne euro, spadające ceny ropy naftowej i presja cenowa ze strony amerykańskiej pszenicy to główne czynniki jakimi tłumaczone są ostatnie spadki cen na Matif, które przekładają się na wyceny krajowych zbóż i rzepaku. Nawet pomimo tego, że zbiory zarówno w Polsce jak i Europie są poniżej zakładanych wcześniej prognoz, nie przekłada się to obecnie w żaden sposób na wyższe ceny.

Rolnicy widząc tę sytuację wstrzymują się ze sprzedażą swoich zbiorów, a firmy mają ogromne problemy z kupowaniem większych, kilkuset tonowych partii zbóż, i za duże transakcje uznaje się obecnie już te które mają kilkadziesiąt ton. Ze strony firm skupowych słyszymy, że ożywienie w handlu powinno nastąpić wraz z rozpoczęciem żniw kukurydzianych.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie względnie dobrą cenę można uzyskać za zboża konsumpcyjne o wysokich parametrach i za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać 1020 zł za tonę, ale już w głębi kraju ceny są standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 680 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 850 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 590 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 790 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 580 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 570 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 510 zł/t. Mocno na przestrzeni tygodnia stracił również rzepak za który maksymalnie można dostać 1950 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1810 zł/t.

Zmian nie notujemy natomiast w przypadku kukurydzy i maksymalnie można za nią dostać 830 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 780 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 580 zł za tonę.