Ustawienie przetrząsacza do pracy. Czy znasz wszystkie zasady? [video]

Prawidłowe ustawienie przetrząsacza do pracy ma niebagatelny wpływ na jakość zbieranej zielonki. O tym, jak zrobić to prawidłowo, opowiedział nam Sławomir Krupa z firmy Fricke Maszyny Rolnicze.

Chociaż specjalista zademonstrował nam ustawienie przetrząsacza na przykładzie zestawu złożonego z ciągnika John Deere 6125M i przetrząsacza Samasz P8890, to zasady ustawienia do pracy tego typu maszyny właściwie są uniwersalne. Przetrząsacz producenta z Zabłudowa to konstrukcja 8-gwiazdowa osiągająca szerokość roboczą na poziomie 8,9 m.

Najważniejszym aspektem pracy przetrząsacza jest ustawienie jego wysokości roboczej, tak aby skutecznie i czysto zebrać skoszony materiał. To jednak nie wszystko, bowiem to, jak powinniśmy ustawić przetrząsacz, zależy także m.in. od ilości materiału w pokosie. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

