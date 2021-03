Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronienie może blokować inwestycje i szkodzić rolnikom

Niektóre zapisy procedowanej obecnie w naszym Parlamencie (Senat RP) nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw budzą niepokój rolników, ponieważ mogą wpływać na tempo inwestycji w gospodarstwach.

Dotyczy to przed wszystkim art. 86g projektu ustawy, ponieważ przewidują prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przez organizację ekologiczną działającą przez minimum 12 miesięcy, co będzie blokować procesy inwestycyjne gospodarstw rolnych.

– W świetle coraz większych uprawnień organizacji ekologicznych, wprowadzenie tych przepisów do polskiego systemu prawa oprócz znacznych ograniczeń nakładanych przez Unię Europejską w planowanym Zielonym Ładzie, spowoduje poważne utrudnienie prowadzenia działalności rolniczej, co będzie skutkować podejmowaniem przez wielu rolników decyzji zaprzestania działalności, szczególnie dotyczy to młodych rolników – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dlatego samorząd rolniczy wnioskuje do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego o wykluczenie z tego przepisu możliwości składania odwołań organizacji ekologicznych od decyzji wydawanej dla inwestycji prowadzonej przez rolników.