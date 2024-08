Uspokojenie na świecie nie przekłada się mocno na krajowe ceny: Ceny zbóż 09.08.2024

Końcówka bieżącego tygodnia przyniosła stonowanie nastrojów na rynkach światowych, ale to nie przekłada się zbyt mocno na ceny w kraju. Ruchy cenowe dalej są niewielkie i jedynie ceny rzepaku zauważalnie odbiły się od dna z początku tygodnia. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 09.08.2023 r.?

Mijający tydzień przyniósł duże zawirowania na rynkach rolnych na których mocno tracił rzepak, ale obecnie ceny ponownie ruszyły w górę i to widać także w krajowych cennikach, gdzie drożeje on o 30-40 zł na tonie.

W przypadku pozostałych gatunków zbóż cały czas obserwujemy mniejszy niż zwykle o tej porze roku ruch, gdyż ceny nie są dla rolników zadowalające i kto tylko może wstrzymuje się ze sprzedażą w oczekiwaniu na lepsze warunki do sprzedaży. Poszukiwane są oczywiście dobre jakościowo zboża konsumpcyjne, ale zbytniego ruchu w ich cenach także nie widać i zmiany są co najwyżej symboliczne.

Cały czas względnie dobrą cenę można uzyskać za zboża konsumpcyjne o wysokich parametrach i obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać 990 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 680 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 840 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 790 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 570 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 500 zł/t. W porównaniu do początku tygodnia zyskał rzepak i za który maksymalnie można dostać 1990 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1850 zł/t.

Zmian nie notujemy natomiast w przypadku kukurydzy i maksymalnie można za nią dostać 830 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 820 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 570 zł za tonę.