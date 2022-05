USDA: Zbóż w nowym sezonie będzie mniej

Prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa nie są zbyt optymistyczne; w sezonie 2022-2023 światowy bilans zbóż będzie gorszy.

Najnowsza prognoza zakłada spadek zbiorów wszystkich zbóż o 1 proc. do 2,765 mld ton. Obniżyć ma się również konsumpcja, jednak na nie tak dużą skalę, bo do 2,791 mld ton, co obniżyć ma globalne zapasy zbóż o 2,6 proc. do 783,6 mln ton.

– Na pogorszenie globalnego bilansu na rynku zbóż największy wpływ ma cięcie produkcji na Ukrainie po rekordowych zbiorach w 2022 roku. W przypadku kukurydzy ukraińskie zbiory powinny spaść o ponad 22 mln ton (-54 proc.) do tylko 19,5 mln ton. USDA oczekuje, że Ukraina wyprodukuje w tym roku 21,5 mln ton pszenicy w porównaniu do 33,0 mln ton przed rokiem (-35 proc.). USDA zakłada, że swojego rekordu produkcji pszenicy nie powtórzy również Australia i Argentyna, ale wstępne prognozy dla tych krajów są dobre. Za to oczekiwania w stosunku do Kanady są dużo lepsze niż rok temu – informuje e-WGT.

– Wraz z prognozą na sezon 2022/23 zaktualizowana została w górę (m/m) prognoza zapasów końcowych zbóż (+6,7 do 804,2 mln ton), głównie dzięki cięciu spożycia i podniesienia zapasów początkowych – dodaje serwis.