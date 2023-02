USDA: Ceny nawozów w nowym sezonie spadną, ale zbóż także

Rolnicy w USA zwiększą produkcję pszenicy, kukurydzy i soi, co zdaniem Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa odbije się negatywnie na cenach ziarna. pozytywna wiadomość jest taka, że USDA spodziewa się także spadku kosztów produkcji.

To główne wnioski z forum USDA Outlook, które odbyło się w zeszły czwartek, a dotyczyło stanu upraw w USA.

Powierzchnia zasiewów pszenicy w USA jest największa od 20216 roku i wynosi 20,03 mln ha, czyli o 700 tys. ha więcej niż w 2022 roku, zaś przewidywane zbiory to 51,52 mln ton, czyli o 6,45 mln ton więcej niż w roku ubiegłym. Wg USDA zapasy końcowe pszenicy wzrosną do 16,55 mln ton w sezonie 2023/24. Będzie to o 1,08 mln ton więcej niż w roku poprzednim.

Powierzchnia uprawy kukurydzy ma wynosić 36,83 mln ha, co oznacza wzrost o 900 tys. ha, zaś szacowana produkcja ma wynieść 383,16 mln ton – to o 35 mln ton więcej niż w roku ubiegłym i zarazem, jeżeli prognozy się sprawdzą, drugi najlepszy wynik w historii. Zapasy końcowe szacowane są na 47,93 mln ton, czyli o 16 mln ton więcej niż w 2022 roku.

Soja ma być produkowana na podobnym obszarze co w roku 2022, czyli na 35,51 mln hektarów, jednak produkcja ma być wyższa o 6,5 mln ton i ma osiągnąć rekordowe 122,88 mln ton. Zapasy końcowe soi mają wzrosnąć o 1,76 mln ton do 7,89 mln ton.

Nie są to dobre wiadomości w kontekście cen; USDA przewiduje ich spadek w nowym sezonie, jednak przewidywany jest również spadek kosztów produkcji, przede wszystkim dzięki spadającym cenom nawozów. Należy zaznaczyć, że szacunki obarczone są dużym ryzykiem; w szacunkach założono normalne warunki pogodowe, a już w tej chwili amerykańskie uprawy pszenicy cierpią z powodu suszy. Niektórzy analitycy sądzą, że zbiory będą kształtowały się na poziomie mniej więcej z poprzedniego roku. Rozwój warunków pogodowych będzie miał też na pewno wpływ na ostateczne decyzje rolników dotyczące wyboru upraw.