USA przeznaczają 17,6 mln dolarów na walkę z HPAI i ASF

Narodowy Instytut Żywności i Rolnictwa (NIFA) Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) ogłosił 6 września, że zainwestuje 17,6 mln USD na badania nad wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) i afrykańskim pomorem świń (ASF) – informuje Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Trzody Chlewnej.

Projekty te są częścią działań USDA pn. “One Health” – zintegrowanego, opartego na współpracy podejścia do rozwiązywania problemów, które mają wpływ na zdrowie ludzi, roślin, zwierząt i naszych ekosystemów.

Finansowanie obejmie dwa programy w ramach Inicjatywy Badawczej w dziedzinie Rolnictwa i Żywności (AFRI) Narodowego Instytutu Rolnictwa i Żywności (NIFA): “Choroby zwierząt gospodarskich” – tu na granty zostało przeznaczone 12,7 mln dolarów na 27 projektów oraz “Dobrostan zwierząt rolniczych” – 4,8 mln dolarów na 10 projektów.

Program AFRI “Choroby zwierząt gospodarskich” wspiera badania w zakresie zdrowia zwierząt, w tym zapobiegania chorobom i ich kontroli. Kilka projektów koncentruje się na badaniach związanych ze szczepionkami, które mogłyby ograniczyć rozprzestrzenianie się HPAI i ASF.

– Wysoce zjadliwa grypa ptaków stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt, handlu i gospodarki na całym świecie. ASF jest śmiertelną chorobą świń, która szybko się rozprzestrzenia i atakuje świnie domowe i dzikie. Chociaż wirus nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, może zdewastować amerykański przemysł trzody chlewnej i zaopatrzenie w żywność, jeśli dostanie się do Stanów Zjednoczonych – informuje American Association of Swine Veterinarians.

W ramach finansowanych projektów znajdują się m.in. prace nad strategią masowych szczepień przeciwko powszechnemu podtypowi wysoce zjadliwej grypy ptaków (University of Georgia), prace nad zaprojektowaniem zmodyfikowanych antygenów szczepionkowych ASF (Massachusetts Institute of Technology), prace nad bezpieczniejszymi i bardziej skutecznymi szczepionkami przeciwko grypie świń (University of Missouri).

Program AFRI “Dobrostan zwierząt gospodarskich” wspiera projekty, które oceniają obecne praktyki produkcyjne w zakresie hodowli zwierząt i/lub opracowywanie nowych lub ulepszonych podejść do zarządzania, które chronią dobrostan zwierząt i adaptację do zmian klimatu. W ramach finansowania USDA będą np. opracowywane wytyczne optymalnych strategii zarządzania i hodowli w celu poprawy tolerancji na ciepło u drobiu (Purdue University) i badany wpływ zarządzania cielętami we wczesnym okresie życia na długoterminowy rozwój behawioralny, stany emocjonalne i stres fizjologiczny u bydła mlecznego (University of Vermont).

– Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych jest integralną częścią zapewnienia bezpiecznego, zrównoważonego, odpornego i etycznie uzasadnionego systemu żywnościowego – powiedział dyrektor NIFA, dr Manjit Misra. – Zdrowy inwentarz żywy jest bardziej produktywny i mniej podatny na przenoszenie i rozprzestrzenianie chorób, które mogą dotykać ludzi. Ponadto odpowiednio zarządzane systemy hodowlane pomagają w utrzymaniu różnorodności biologicznej i zrównoważonym użytkowaniu gruntów.

Przeznaczenie dużych pieniędzy na przeciwdziałanie ASF i HPAI poprzez zaangażowanie w to naukowców jest czymś całkowicie zrozumiałym dla Amerykanów – nawet jeśli są z pochodzenia Hindusami, jak dyrektor NIFA dr Manjit Misra, który tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii rolniczej uzyskał w Indiach. Z niecierpliwością czekamy, aż do takich wniosków dojdą też Europejczycy.