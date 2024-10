Ursus sprzedany! Kto jest nowym nabywcą?

Zakończył się właśnie konkurs ofert na sprzedaż spółki Ursus S.A. i tym razem najlepszą ofertę na kwotę 74 mln złożyła firma M.I. CROW SP. Z O.O. Poinformowano nas o tym w kancelarii KGS Restrukturyzacje odpowiedzialnej za sprzedaż Spółki.

By sprzedać spółkę Ursus S.A. potrzeba było aż trzech przetargów, gdzie w pierwszym cena została ustalona na 125 mln zł, w drugim cena została obniżona do 99 mln zł, a w obecnym startowano z pułapu 74 mln zł.

Cena ta obejmowała znajdujące się w upadłości przedsiębiorstwo Ursus S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające zakłady produkcyjne w Dobrym Mieście oraz w Lublinie z wyłączeniem środków pieniężnych, jakie znajdują się w masie upadłości. Chodzi o środki do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Ursus (włącznie z tym dniem) oraz mających wpłynąć do masy upadłości Ursus należności z tytułu prowadzonej działalności Ursus, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego Ursus do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, jak również z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Ursus.

Kto kupił Ursusa?

Nowy nabywca, czyli firma M.I. CROW SP. Z O.O. zgodnie z danymi, jakie znajdują się w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) na pierwszym miejscu ma wpisaną pozycję “Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn”, a ponadto m.in. “Produkcja konstrukcji metalowych i ich części” oraz “Produkcja broni i amunicji”, więc szansa na produkcję nowych ciągników z logo Ursus nie będzie zbyt duża. Wszystko dopiero się jednak okaże, bo przetarg został rozstrzygnięty dosłownie przed chwilą.