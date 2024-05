Ursus ponownie na sprzedaż z niższą ceną

Pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż będącej w upadłości spółki Ursus S.A., gdzie cena za całe przedsiębiorstwo wynosiła prawie 125 mln zł nie przyniósł spodziewanych efektów i nikt oferty na zakup nie złożył. Obecnie cena jest sporo niższa.

Na stronie internetowej kancelarii KGS Restrukturyzacje zajmującej się sprzedażą spółki Ursus znalazł się komunikat w którym czytamy, że przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie z wyłączeniem środków pieniężnych jakie znajdują się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Ursus (włącznie z tym dniem) oraz mających wpłynąć do masy upadłości Ursus należności z tytułu prowadzonej działalności Ursus, zafakturowanych w toku postępowania upadłościowego Ursus do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Ursus (włącznie z tym dniem) jak również z wyłączeniem dokumentacji wytworzonej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego Ursus.

Co najważniejsze cena za całość została obniżona do 99 mln zł, a oferty można składać do 18 czerwca bieżącego roku. Otwarcie ofert ma nastąpić 20 czerwca br. Cena jest zatem znacząco niższa, ale cały czas pozostaje pytanie czy skusi ona potencjalnych inwestorów do zakupu przedsiębiorstwa? Przekonamy się już niebawem.