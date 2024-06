Ursus C-360, przyczepy i samochód dla rolnika na przetargu AMW. Jakie ceny?

Ciągnik rolniczy C-360 i przyczepy rolnicze – między innymi ten sprzęt ma do zaoferowania w przetargu Odział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.

Do 9 lipca można składać oferty na sprzęt oferowany przez warszawski OR AMW w Warszawie. Tym razem na licytację trafił m.in. Ursus C-360 wyprodukowany w 1982 roku. Cena wywoławcza to 15 tys. złotych:

Kolejna oferta dotyczy przyczepy D-46. Egzemplarz wyprodukowany w 1988 roku wyceniono na 6 tys. zł:

Przyczepę D-08 z 1975 roku wyceniono z kolei na 5 tys. zł:

Samochód dla rolnika – tym mianem swego czasu określano Tarpana. Teraz jest to raczej gratka dla kolekcjonerów, w każdym razie Wojsko oferuje obecnie dwa egzemplarze, obydwa z 1992 roku i w tej samej cenie – po 10 tys. zł każdy:

To tylko niektóre, naszym zdaniem najciekawsze oferty OR AMW w Warszawie. Więcej informacji na temat przetargów można uzyskać na stronie amw.com.pl.