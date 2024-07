Ursus C-330 vs Władimirec T-25. Który lepszy? Pojedynek na dizajn i silniki

Kilka dni temu do redakcji zadzwonił kolega-rolnik, prosząc o opinię: co kupić – Ursusa C-330 czy Władymirca T-25? Zaczęły się dyskusje i się pokłóciliśmy, bo oba modele to niemal odwieczni konkurenci. Dużo je łączy, ale dzieli… Cóż…

Można powiedzieć, że zarówno polski Ursus C-330, jak i radziecki Władimirec T-25 wniosły niemały wkład do rozwoju naszej mechanizacji rolnictwa. Oba ciągniki były wersjami rozwojowymi swoich poprzedników i oba były już na tyle udane, że produkowano je trzydzieści lat, a to prawie wieczność. Oba modele są też do dziś bardzo popularne, ale się też poważnie różnią i jeśli liczycie na obiektywną ocenę, to jej tu nie znajdziecie.

Urodzone, a może bardziej właściwym słowem jest – zaprezentowane w środkowym okresie radosnego socjalizmu ciągniki miały być podręcznymi narzędziami do wszystkich prac gospodarczych. O ile w Polsce jeszcze z biedą i problemami indywidualny rolnik mógł sobie wówczas kupić “trzydziestkę”, to w ówczesnym ZSRR Władimirce T-25 zarezerwowane były tylko dla państwowych spółdzielni i kołchozów. Ten aspekt przeznaczenia miał poważny wpływ na konstrukcję mechanizmów obu modeli.

Uroda to kwestia użycia ekierki albo cyrkla

Gdy Ursus C-330 pojawił się na rynku, znakomicie wpisywał się w ówczesne ciągnikowe trendy, jeśli chodzi o dizajn. Ten “zetoropodobny” wygląd zapewne nie był przypadkiem, bo w latach 60. to właśnie czeska marka wyznaczała trendy europejskim traktorom. Trzydziestka jest ładna, zgrabna i znakomicie narysowana. Jestem zdania, że bez kabiny wygląda znacznie lepiej. Choć do tego wyglądu wszyscy się przyzwyczailiśmy, to nie zbrzydł on i uznaję, że jest ponadczasowy.

Niestety trudno tak powiedzieć o radzieckim T-25, no chyba że macie sześć lat, jesteście fanami klocków Lego czy gry Minecraft. Władimirec to nie jest brzydki ciągnik, ale w wyglądzie brak mu finezji i lekkości. Proste, narysowane od ekierki linie są świadkiem czasów, gdy nie zwracano uwagi na estetykę, a liczyła się ascetyczna forma. To zdecydowanie modernistyczno-socjalistyczny dizajn, w którym urok znajdą fani surowego minimalizmu.

Silniki Ursusa i Władimirca, czyli woda i powietrze

Silniki obu modeli mają trzy wspólne cechy: liczbę cylindrów, podobną moc i zbliżoną pojemność. Na tym wszelkie podobieństwa się kończą, bo to zupełnie różne jednostki napędowe, ale czy dobre?

Silnik D-21, jaki napędza Władimirca, to zdecydowanie najlepszy podzespół tego ciągnika i tak w ogóle jeden z najlepszych (poza bajką Wilk i Zając, rakietami Sojuz, księżycowym Łunochodem) produktów ZSRR. Jednak uważam, a są ku temu przesłanki, że jest tak dobry, bo nie jest oryginalną konstrukcją radzieckich inżynierów. Tak, chwała im za to, że przystosowali ten motor do możliwości tamtejszej produkcji technicznej i to się udało (w miarę). Jednak za bardzo przypomina silniki pewnej niemieckiej firmy, by mógł być oryginalnym radzieckim patentem. A więc…

Radziecki silnik z niemieckim DNA

Sercem T-25 jest 2-cylindrowy chłodzony powietrzem silnik o pojemności skokowej 2077 cm³ i mocy 26-30 KM oraz 120 Nm momentu obrotowego. Jego cylindry mają charakterystyczne ożebrowanie pozwalające oddawać ciepło wdmuchiwane przez napędzany paskiem wentylator. Dwie głowice wykonane są z aluminium i po latach wraz z tłokami zostały zmodernizowane przez dodanie w nich świecy żarowej szybkiego grzania tuż przy kanale wtryskiwacza. To zdecydowanie dobre rozwiązanie znacznie poprawiło rozruch silnika w niskich temperaturach.

W silniku znajdziemy też ciekawy i rzadko spotykany element, jakim jest specjalny wałek wyważający drgania tego 2-cylindrowca. Są na nim umieszczone przeciwwagi. Obracając się synchronicznie, wałek częściowo niweluje drgania silnika.

Polak potrafi, czyli legendarny S-312C

Silnik S-312C, jaki zastosowano w Ursusie C-330, choć także posiada dwa cylindry, to jest zupełnie inną jednostką napędową. Ta wówczas bardzo nowoczesna, całkowicie polska konstrukcja chłodzona była cieczą krążącą w dwóch obiegach. Pojemność skokowa tego motoru wynosiła 1960 cm³, generowana moc to 30 KM oraz 100 Nm przy 1600-1800 obr./min. To były wystarczająco dobre parametry, by silnik ten wytrwał 30 lat produkcji.

Ta jednostka napędowa cieszyła się niezawodnością i uznaniem posiadaczy Ursusa C-330. Małe modernizacje nie zepsuły jego dobrej famy, choć egzemplarze z lat kryzysu trapiły różne drobne awarie spowodowane złej jakości materiałami. Jednak to można wybaczyć (i naprawić), a Ursus C-330 w oczach wielu rolników jest najlepszym ciągnikiem tego producenta.

Ursus C-330 vs Władimirec T-25 – odwieczni konkurenci

Mimo zakończenia produkcji obu modeli w naszym kraju pracuje ich jeszcze tysiące, a może dziesiątki tysięcy. Tak, mają wady, ale o nich porozmawiamy sobie już innym razem. Sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia główna, układ kierowniczy czy hydrauliczny wymagają dokładnego omówienia.

Dziś zarówno Ursus C-330, jak i Władimirec T-25 mają swoich zagorzałych fanów, którzy czasem godzą się z pewnymi niedoskonałościami tych ciągników. Nasz kolega nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zakupu i nie może się zdecydować, więc jeśli macie swoje zdanie, to podzielcie się nim w komentarzach czy na naszym FB, wpisując tylko nazwę ciągnika.