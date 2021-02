Wszystko to dzięki działalności olsztyńskiego artysty (Loft Art Lamp). Kolejna już maska kultowego modelu zdobi tym razem Browar Warmia.

Maska słynnego Ursusa posłużyła do stworzenia barku ze szklanym blatem. To nie pierwsza taka inicjatywa Loft Art Lamp; już wcześniej zostały stworzone co najmniej dwa tego typu barki.

Nam podobają się bardzo. A Wam?