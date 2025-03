Ursus 1614. Ile kosztował jako nowy, a ile kosztuje teraz?

Model 1614 był najmocniejszym z tzw. serii ciężkiej Ursusa. Te relatywnie proste i solidne ciągniki nadal w wielu polskich gospodarstwach pełnią rolę wołów roboczych. Nadal można je także spotkać w serwisach ogłoszeniowych. A ile dziś kosztują?

Ciągnik Ursus 1614 powstał jako modernizacja modelu 1604. W stosunku do poprzednika miał nieco mocniejszy silnik z wyraźnie wyższą wartością momentu obrotowego. Wyraźnie też zwiększono wydajność tylnego podnośnika, który mógł unieść 5,5 tony zamiast 4 w 1604.

Ursus 1614. Podstawowe dane techniczne

Ursus 1614. Podstawowe dane techniczne Silnik Z8602.12 Pojemność (l) 6,8 Liczba cylindrów 6 Moc (KM) 155 Maksymalny moment obr. (Nm) 566 Liczba przełożeń 12+6/16+8 Masa (kg) 5028 Rozstaw osi (mm) 2695 Udźwig (kg) 5500 Prędkość maksymalna (km/h) 31,2

Ursusa 1614 produkowano aż przez ćwierć wieku – od 1984 do 2009 roku, stąd pomiędzy egzemplarzami z początkowych lat produkcji a tymi z XXI wieku możemy znaleźć sporo różnic obejmujących czy to wspomaganie układu kierowniczego czy kwestie komfortu.

Ursus 1614. Ile kosztuje?

Jak to zwykle bywa w przypadku ciągników rolniczych, mniejszą rolę w kontekście wyceny ma rok produkcji, zaś większą stan techniczny. Za najgorzej wyglądające egzemplarze pochodzące jeszcze z lat 80. musimy dziś zapłacić ok. 50 tys. zł, choć dobrze utrzymane są wyceniane w zakresie od 60 do 70 tys. zł. Ten przedział cenowy jest zresztą najbardziej powszechny dla tego modelu, jednak za najlepiej utrzymane ciągniki z końca produkcji sprzedawcy życzą sobie nawet ponad 80-90 tys. zł. W ramach ciekawostki, ostatnie 1614 wyprodukowane w 2009 roku wyceniane były wówczas na 170 tys. zł netto.

