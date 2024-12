Ursula von der Leyen kocha rolników

– Gdy zbliża się okres świąteczny, rodziny i przyjaciele gromadzą się przy stołach w całej Europie. Te świąteczne chwile są możliwe dzięki ciężkiej pracy naszych rolników. Od zarania dziejów jesteście strażnikami naszych najcenniejszych tradycji i krajobrazów. Przyszłość naszego kontynentu zależy od was– powiedziała Ursula von der Leyen podczas otwarcia Europejskich Dni Rolnictwa i Żywności.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otworzyła wczoraj Europejskie Dni Rolnictwa i Żywności (EU Agri-Food Days). W przemówieniu inauguracyjnym skierowała mnóstwo ciepłych słów do rolników, zapowiadając również uruchomienie szeregu inicjatyw mających poprawić sytuację rolników w Unii Europejskiej.

Wszystkie te inicjatywy łączy jedno – są realizacją zaleceń “uwielbianego” przez rolników Dialogu Strategicznego nt. Przyszłości Rolnictwa w UE. To właśnie Ursula von der Leyen powołała do życia tę “platformę porozumienia” interesariuszy rynku rolnego, w celu rozwiązania problemów, które rolnicy wyrażali w protestach w całej Unii Europejskiej.

Nic to, że w Dialogu Strategicznym było niewielu rolników i niewiele dialogu – o czym mówił Jan Krzysztof Ardanowski w udzielonym nam wywiadzie . Nic to, że pracom całego zespołu przewodniczył profesor od niemieckiej literatury średniowiecznej. Najważniejsze, że Dialog Strategiczny wypracował jedynie słuszne zalecenia, kierujące rolnictwo europejskie w stronę “zielonej transformacji”.

“Dialog Strategiczny” nie był formalną instytucją, jednak okazał się rzeczywiście “strategiczny” – efekty prac zespołu kierowanego przez prof. Petera Stroschneidera stały się podstawą polityki rolnej nowej Komisji Europejskiej. Nowy komisarz ds. rolnictwa UE Christophe Hansen ogłosił to już podczas przesłuchania sprawdzającego przed Parlamentem Europejskim.

Komisarz ogłosił również kilka innych ciekawych informacji: m.in. to, że “nie ma szklanej kuli” żeby przewidzieć budżet przyszłej WPR. “Pieniądze z nieba nie spadną”, więc w finansowanie rolnictwa trzeba zaangażować rządy państw, Europejski Bank Inwestycyjny oraz nowy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Działo się to niewiele ponad miesiąc temu, a już wczoraj prezes Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadia Calviño ogłosiła pakiet finansowania w wysokości 3 mld euro dla rolnictwa. W oficjalnym komunikacie EBI podkreślił, że nowe inicjatywy są częścią planu działania Grupy EBI w kontekście „Strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa UE”.

Takich decyzji nie podejmuje się w miesiąc, co oznacza, że sugestie komisarza Hansena były tak naprawdę informacjami o podjętych już decyzjach. Skoro tak, również inne sugestie i wskazówki płynące z Brukseli należy odczytywać jako informacje. A jeśli “połączyć kropki” i przełożyć te informacje z języka dyplomatycznego na normalny, można wyciągnąć wniosek, że budżetu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po prostu nie będzie.

Rolnicy mogą być jednak spokojni, ponieważ Ursula von der Leyen ogłosiła właśnie, że ich kocha.

– Gdy zbliża się okres świąteczny, rodziny i przyjaciele gromadzą się przy stołach w całej Europie. Te świąteczne chwile są możliwe dzięki ciężkiej pracy naszych rolników (…). Od zarania dziejów jesteście strażnikami naszych najcenniejszych tradycji i krajobrazów. Przyszłość naszego kontynentu zależy również od dobrze prosperującego sektora rolno-spożywczego – powiedziała von der Leyen podczas otwarcia Europejskich Dni Rolnictwa i Żywności.

Jak wiadomo, rolnicy wierzą przewodniczącej Komisji Europejskiej, dlatego nie zdziwi ich, że Ursula von der Leyen pochyliła się z troską nad ich problemami i postanowiła je rozwiązać.

– Poprosiliście nas o zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników. I to właśnie robimy, zapewniając większą elastyczność, więcej zachęt, więcej zwolnień dla małych gospodarstw i koniec z mikrozarządzaniem. Rolnicy zasługują na większe zaufanie i więcej czasu na skupienie się na tym, co robią najlepiej – wyraziła zrozumienie przewodnicząca KE.

– Podkreśliliście, że rolnicy są często najsłabszym ogniwem w łańcuchach wartości i czasami nie mają innego wyboru, jak sprzedawać swoje produkty poniżej kosztów produkcji. Tak nie może być. Dlatego w tym tygodniu proponujemy przegląd dwóch ważnych ustaw: Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynku – w celu zapewnienia większej przejrzystości i przewidywalności, zarówno w odniesieniu do umów, jak i cen otrzymywanych przez rolników. Oraz Dyrektywę o Nieuczciwych Praktykach Handlowych – aby zapewnić lepszą ochronę małym gospodarstwom i firmom spożywczym w kontaktach z większymi nabywcami. Rolnicy muszą mieć silniejszą pozycję przetargową wobec podmiotów kształtujących ceny. Twoja ciężka praca zasługuje na nagrodę – zapewniła Ursula von der Leyen.

– Po trzecie, w Dialogu (Strategicznym) podkreślono, że liczba młodych ludzi, którzy wybierają karierę w rolnictwie, jest coraz mniejsza. Musimy odwrócić ten trend. Młodzi ludzie potrzebują odpowiednich zachęt do podjęcia tego szlachetnego zawodu: godziwego dochodu, dostępu do ziemi, dostępu do finansowania i nie tylko. Europejski Bank Inwestycyjny ogłosi dziś przeznaczenie 3 miliardów euro na inwestycje rolno-spożywcze, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rolników. To wiadomość dla młodych ludzi, którzy chcą przejąć rodzinne gospodarstwo lub rozpocząć nowy ekologiczny biznes. Europa jest po waszej stronie.

A to dopiero początek!

– W ciągu pierwszych 100 dni nowej Komisji przedstawimy nową wizję dla rolnictwa i żywności, analizując, w jaki sposób wspierać konkurencyjność i zrównoważony rozwój sektora. Nasze zaangażowanie będzie kontynuowane. W ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy Europejską Radę ds. Rolnictwa i Żywności, kolejny kluczowy postulat dialogu strategicznego. Zgłoszenia są otwarte i mam nadzieję, że wielu z Państwa weźmie w nich udział. Rada będzie naturalną kontynuacją Dialogu Strategicznego. Będzie doradzać w zakresie strategicznych inicjatyw politycznych i wspierać dialog między jej członkami. Sektor rolno-spożywczy jest sercem naszego europejskiego stylu życia. Jego przyszłość jest kluczowa dla przyszłości Europy. I chcę, aby ta przyszłość była kształtowana razem z wami – zapewniła europejskich rolników Ursula von der Leyen.

Trzeba przyznać, że to było wzruszające przemówienie.