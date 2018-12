Uroczyste otwarcie ZUBR w Osieku

Po dwóch latach od rozpoczęcia budowy w Osieku w pow. brodnickim 7 czerwca został uroczyście otwarty Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego. ZUBR produkować będzie wysokojakościowe komponenty paszowe dla bydła, trzody i drobiu z najwyższą na rynku zawartością strawnego białka.

To największa inwestycja w prawie 30-letniej historii Agroloku z Golubia-Dobrzynia, spółki zajmującej się dystrybucją środków do produkcji rolnej oraz skupem i sprzedażą płodów rolnych.

Dlaczego białko?

Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku to odpowiedź na rosnący popyt na komponenty paszowe, spełniające wymagania nowoczesnej produkcji zwierzęcej. Aktualnie dostępne na rynku surowce do produkcji pasz często nie są w stanie pokryć zapotrzebowania pokarmowego zwierząt o wysokim potencjale genetycznym do produkcji mleka, mięsa i jaj. Dlatego też stosuje się coraz częściej różnego rodzaju metody uszlachetniania pasz, aby maksymalizować efekty żywienia.

Zgodnie z polityką UE

ZUBR wychodzi naprzeciw polityce „bezpieczeństwa białkowego” Unii Europejskiej, która zakłada rozwój produkcji i przetwórstwa europejskich roślin białkowych w celu ograniczenia o 50% importu ziarna soi i poekstrakcyjnej śruty sojowej.

NON GMO

ZUBR to także komponenty paszowe NON GMO, wpisujące się w oczekiwania europejskiego konsumenta, który wybiera coraz częściej żywność wyprodukowaną bez udziału organizmów modyfikowanych genetycznie. Wszystkie produkty ZUBR oznaczone „NON GMO” nie zawierają w swoim składzie żadnych komponentów, które zgodnie z prawem dot. żywienia zwierząt obowiązującym w UE powinny być oznakowane jako genetycznie modyfikowane.

Bez chemii

ZUBR to także produkcja przyjazna dla środowiska. W procesie technologicznym nie stosuje się żadnych związków chemicznych. Ponadto technologia jest całkowicie bezodpadowa.

Co wyróżnia technologię ZUBR?

Technologia uszlachetniania białka zastosowana w zakładzie to kilkuetapowy proces obróbki surowca (rzepak – linia Amirap, soja – linia Protina) w ściśle kontrolowanej, stosunkowo niskiej temperaturze i w atmosferze pary wodnej. Głównym celem tego procesu jest wyeliminowanie czynników antyżywieniowych, które ograniczają wartościowość paszy dla zwierząt. Taki sposób uszlachetniania pozwala równocześnie na uzyskanie bardzo wysokiej przyswajalności białka, węglowodanów i tłuszczu.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich parametrów dotyczących temperatury, ciśnienia i wilgotności surowca technologia zapewnia:

dezaktywację czynników antyżywieniowych (ANF), ograniczających wykorzystanie paszy,

ochronę białka, które jest bardzo wrażliwe na działanie temperatury i poprawę jego strawności

zachowane naturalne witaminy.

Otwarcie ZUBR

Uroczystość 7 czerwca rozpoczęła się powitaniem gości, po którym głos zabrał prezes spółki Agrolok, mówiąc m.in. o idei budowy zakładu: cztery lata temu pojawił się wizjonerski projekt budowy zakładu, który wprowadzi na rynek paszowy zupełnie nową jakość – komponenty z najwyższą zawartością strawnego białka, pozbawione substancji antyżywieniowych, produkowane bez udziału substancji chemicznych i do tego – z krajowych roślin białkowych. Zaledwie w marcu 2016 r. nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego, a dziś mam zaszczyt przemawiać do Państwa w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego. Zakład w Osieku to przede wszystkim najnowocześniejsza w Polsce, wieloetapowa technologia obróbki surowca. Proces ten przebiega pod ciśnieniem, w kontrolowanej temperaturze, w atmosferze pary wodnej. Ten delikatny sposób traktowania, bez udziału środków chemicznych pozwala na wyprodukowanie komponentów o najwyższej na polskim rynku jakości i strawności białka. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że wartości te są wyższe w przypadku produktów ZUBR o 25–30 proc. Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego to starannie przemyślana i – w naszym głębokim przekonaniu – potrzebna inwestycja. Potrzebna rolnikom, którym oferujemy skup oraz pełne wsparcie (od materiału siewnego po doradztwo agrotechniczne) jeśli chodzi o rozwój polskich plantacji soi i innych upraw roślin białkowych. Potrzebna przetwórcom i hodowcom, którym nasze komponenty pozwolą osiągnąć najwyższą jakość i opłacalność produkcji w przestrzeni rynku stawiającego na żywność NON GMO.

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, w którym uczestniczyli członkowie zarządu spółki: prezes Agroloku Janusz Łojewski, wiceprezes Daria Dudkiewicz, Mieczysław Kaliski, Kamil Kaliski, Eliza Blokowska, Aneta Królikowska, Piotr Dera, Karol Czyżniewski i Marcin Kuźmiński.

Następnie goście udali się do magazynu płaskiego, gdzie mieli okazję wysłuchać rozmowy prowadzącego uroczystość Bartosza Zdanowicza z prezesem Januszem Łojewskim, członkiem zarządu Kamilem Kaliskim i Mariuszem Grzędzickim, głównym technologiem procesu produkcyjnego ZUBR. Ten ostatni mówił m.in. o innowacyjnej technologii obróbki surowca, zastosowanej w zakładzie do produkcji komponentów z linii Amirap (rzepakowych) i Protina (sojowych). Kamil Kaliski natomiast o tym, co ZUBR oferuje hodowcom i plantatorom: Oferta ZUBR adresowana jest do mieszalni pasz i do hodowców, którzy sami mieszają pasze – z jednej strony. Z drugiej – ZUBR to zakład o dużej mocy produkcyjnej, będzie potrzebował dużo surowca, dlatego zwracamy się z ofertą do rolników, którzy uprawiają rzepak, soję, kukurydzę, a także do firm handlowych, które zajmują się obrotem płodami rolnymi. Podziękował również zaangażowanym w budowę podmiotom – na budowie przez dwa lata pracowało w sumie 20 firm i około 300 osób.

W części oficjalnej wydarzenia znalazły się również prezentacje, dotyczące produktów ZUBR, agrotechniki soi w warunkach Polski i technologii stosowanej w zakładzie.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili kucharze z Akademii Kulinarnej Marcina Budynka z pokazem kuchni molekularnej. W finale wystąpił Kamil „Dzielny” Dziliński, półfinalista I edycji programu „Mam talent”, specjalista żonglerki artystycznej, który ze świecących rekwizytów „wyczarował” świetlne logo ZUBR.

