Uproszczenie dla rolników

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw – jednej z praktyk zazielenienia.

– Ulewne deszcze i powodzie, jakie wystąpiły w Polsce w okresie od sierpnia do października 2017 roku spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był możliwy siew roślin ozimych lub doszło do zniszczenia tych upraw. W związku z tym minister zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie w 2018 roku z odstępstwa w zakresie dywersyfikacji upraw. Taka decyzja została wydana przez Komisję. Zgodnie z decyzją, z derogacji będą mogli skorzystać rolnicy na obszarze całego kraju, w których udział gruntów ornych, które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin lub na których uprawy ozime zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni upraw ozimin w gospodarstwie – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W takim przypadku rolnicy posiadający od 10 do 30 ha gruntów ornych w 2018 roku będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast rolnicy posiadający powyżej 30 do 150 ha gruntów ornych będą zobowiązani do posiadania 2 (a nie 3) upraw.

Dzięki temu rolnicy nie będą sankcjonowani z tytułu niespełnienia dywersyfikacji upraw.

