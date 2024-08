Uprawa pożniwna jednym zabiegiem – tak czy nie

Niekiedy z konieczności wykonujemy tylko jednej zabieg uprawy pożniwnej. Zazwyczaj w postaci jednorazowej orki połączonej z bronowaniem roli, przed wysiewem ozimych zbóż lub rzepaku.

Jeśli rośliny wysiewane są po okopowych (ziemniakach, burakach, marchwi) to można taki system tolerować, a nawet zalecać. Nie powinno to mieć większego wpływu na plony wysianych ozimin. Przed orką należałoby wysiać nawóz wieloskładnikowy, z większą zawartością P i K.

Większe zastrzeżenia można mieć przy wysiewie zbóż po sobie lub rzepaku po zbożach, a także zbóż po rzepaku. Niemniej dokładne rozdrobnienie i przykrycie resztek pożniwnych i samosiewów odpowiednim agregatem, także nie powinno skutkować większą zniżką plonu wysianych ozimin.

Oczywiście w kolejnych latach taki system jednorazowej uprawy, może skutkować większym nasileniem chorób, ale też szkodników i chwastów, większymi kosztami ich zwalczania oraz spadkiem plonów. Tylko jeden zabieg uprawy pożniwnej nie jest wystarczający.

Nie ma idealnego systemu uprawy roli i roślin

Każdy ma swoje wady i zalety. Prowadzi on w kolejnych latach do wytworzenia specyficznych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Wyróżnia się trzy podstawowe systemy uprawy roli: płużny, bezpłużny i zerowy.

System bezpłużny (uproszczony) polega na eliminacji pługa i związanego z tym odwracania gleby. Pług zastąpiony jest innymi narzędziami (brony talerzowe, kultywatory, spulchniacze, głębosze, a głównie agregaty uprawowe lub uprawowo-siewne).

Uprawki nimi mogą być wykonywane na całej powierzchni, bądź tylko w ograniczonym zakresie – pasie, co obejmuje przeciętnie do 1/3 powierzchni pola. Jest to tzw. uprawa pasowa (z ang. strip-till).

Wykonywana jest jednym przejazdem specjalistycznego agregatu, który spulchnia (na głębokość do 25 cm) wyłącznie wąskie, kilku- lub kilkunastu cm pasy gleby. Wysiewa się w nich na zaprogramowaną głębokość nasiona, zaś poniżej nawozy mineralne.

Przed przejściem na uprawę pasową, trzeba doprowadzić glebę do optymalnego odczynu i zasobności w P, K i Mg. Poza tym zwalczyć uciążliwe chwasty wieloletnie, w tym głęboko korzeniące się i rozłogowe, np. perz, powój, oset i inne.