Uprawa bezorkowa: rozdrobnienie słomy ma znaczenie

Erozja gleby, problem z utrzymaniem wilgoci i uwalnianiem węgla do atmosfery to tylko jedne z wielu wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się rolnicy. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uprawa bezorkowa, której istotną częścią jest wykorzystanie resztek pożniwnych, które mogą przyczynić się do poprawy jakości gleby. W kanony rolnictwa bezorkowego wpisują się m.in. kombajny John Deere takie jak nowe modele T5, T6, S7, które zostały wyposażone w rozdrabniacz słomy, w którym zamontowano noże znane z modelu X9.

Jak podaje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, jeszcze w 2022 roku ponad 90% gruntów ornych w Polsce było uprawiane metodą głębokiej orki. Do jej zalet można zaliczyć na przykład zwiększenie porowatości gleby czy skuteczną walkę ze szkodnikami glebowymi. Jednak wiele osób szuka alternatywnych metod dla klasycznej głębokiej orki, które pomogą zdywersyfikować uprawy w ramach jednego gospodarstwa.

Jedną z propozycji jest ekologiczna uprawa bezorkowa – element rolnictwa regeneratywnego. Bezpłużny system uprawy polega na rezygnacji z klasycznej orki, czyli upraw głębokich. To pozwala utrzymać na glebie wierzchnią warstwę złożoną m.in. z resztek roślinnych pozostałych po poprzednim sezonie upraw. W uprawę bezorkową wpisuje się pozostawianie resztek pożniwnych na polu. Dobre rozdrobnienie oraz rozprowadzenie przekłada się na poprawę struktury gleby oraz promowanie procesów naturalnego rozkładu materii organicznej. Uprawa bezorkowa ma szereg atutów: chroni glebę przed erozją i zabezpiecza ją w czasach suszy, aby ta utrzymała w sobie niezbędną do wzrostu nowych roślin wilgoć. Pomaga również utrzymać płodozmian – to najtańszy sposób na zwiększenie żyzności i poprawę jakości uprawianych roślin.

Kombajny John Deere serii T5/T6 i S7 wyróżniają się nie tylko zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, ale także, wydajnością i precyzją działania. Dzięki zastosowaniu technologii precyzyjnego zbioru, dostosowującej pracę maszyny do warunków na polu oraz indywidualnych potrzeb użytkownika, kombajny te umożliwiają optymalizację procesów zbioru i minimalizację strat.

– Nowo wprowadzone modele kombajnów T5/T6 zostały wyposażone w rozdrabniacz słomy, w którym zamontowano noże znane z modelu X9. W zależności od wymaganej intensywności rozdrabniania można wybrać rozdrabniacz o bardzo wysokim stopniu rozdrabniania z 124 nożami lub rozdrabniacz o wysokim stopniu rozdrabniania z 68 nożami. Z kolei ustawienie przeciwnoży można regulować z poziomu kabiny, aby zrównoważyć intensywność rozdrabniania i zużycie paliwa w zależności od stanu roślin i gleby. Rozdrabniacz o bardzo wysokim stopniu rozdrabniania zapewnia szybki rozkład resztek w glebie i uwolnienie z nich cennych substancji odżywczych dla roślin w następnym sezonie wegetacyjnym. Przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji, co przekłada się na bezpośredni zysk finansowy w gospodarstwie – mówi Mateusz Janicki, specjalista ds. Maszyn Żniwnych w John Deere Polska.

– Pierwszy krok do wdrożenia uprawy bezorkowej to dokładna analiza sytuacji gospodarstwa. Niezbędne będzie też odpowiednie wyposażenie. W przypadku uprawy bezorkowej tradycyjny pług zamieniamy na pług dłutowy, którego zastosowanie wpłynie na lepsze podsiąkanie oraz intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego. Dzięki możliwości pracy na dużej głębokości umożliwia także likwidację podeszwy płużnej. Istotnym elementem na etapie zbioru rośliny poprzedzającej jest także odpowiednie rozdrobnienie oraz równomierny rozrzut słomy, co umożliwia przełomowy rozdrabniacz Extra Fine Cut w nowoczesnych kombajnach marki John Deere – mówi Tomasz Mielczarek, Agro-Efekt, autoryzowany dealer John Deere Polska – Taka praktyka wpłynie następnie na szybki rozkład resztek w glebie i uwolnienie z nich cennych substancji pokarmowych.

Po zbiorze przedplonu ważna jest uprawa ścierniska i dokładne wymieszanie resztek pożniwnych. Zabieg ten możemy wykonać równocześnie z wysiewem poplonów dzięki czemu ograniczamy liczbę przejazdów na naszym polu, co wpływa na mniejsze ugniatanie gleby. Na czynnik ten wpływa także napęd gąsienicowy, który jest zastosowany w ciągnikach John Deere serii 8RT oraz 8RX, a także 9RT i 9RX. Korzyść wówczas jest podwójna, ponieważ oprócz wspomnianego wcześniej mniejszego ugniatania gleby, ciągniki posiadają także lepszy uciąg – dodaje ekspert.

Nowe kombajny cyfrowe T5/T6, S7 z rozdrabniaczem z serii X9 to dobry wybór dla każdego gospodarstwa, które działa w systemie bezorkowym. Umożliwiają nie tylko wprowadzenie upraw bezpłużnych, ale także gwarantują komfort kabiny i najnowocześniejszą cyfrową przestrzeń roboczą o wysokiej rozdzielczości. Kombajn S7 powstał z myślą o większej wydajności: jest to możliwe dzięki najnowszemu silnikowi i zaawansowanej automatyce.

źródło: John Deere