Upgreade zetora, także używanego? Teraz to nie będzie problemem dzięki współpracy z Globtrak

W tym roku na targach Agro Show na stoisku marki Zetor nie uświadczyliśmy nowych ciągników, jednak nie oznacza to, że nie zobaczyliśmy tam nowości. Taką właśnie była Proxima z precyzyjną nawigacją i systemem kamer.

Zetor podpisał z firmą Globtrak umowę na dostawę nawigacji i system kamer 360 st. Taki zestaw można zamówić niemal do każdego modelu – od Majora, przez Proximę aż po model Crystal.

W prezentowanej Proximie zamontowano system autosterowania z mapowaniem pola i możliwością podłączenia terminala ISOBUS. Co istotne, system firmy Globtrak można zaadaptować także do używanych ciągników marki Zetor, a najważniejszym warunkiem jest to, aby był on wyposażony we wspomaganie kierownicy.

Zaletą zestawu jest jego uniwersalność; można go “przepinać” pomiędzy ciągnikami, ciesząc się zaletami rolnictwa precyzyjnego w wielu maszynach.