Unikatowa technologia ochrony zbóż i rzepaku – Osadkowski

Firma Osadkowski zorganizowała pod koniec stycznia konferencję prasową poświęconą agrotechnice w sezonie wiosna 2023, podczas której zostały omówione najważniejsze aspekty autorskiej technologii ochrony zbóż i rzepaku, a także omówiono zagadnienia związane z rozwiązaniami biologicznymi w rolnictwie.

Firma Osadkowski przygotowała dla swoich klientów trzy warianty prowadzenia zbóż, tj. Zdrowy Łan Ekonomiczny, Standardowy i Premium.

– Unikatowa technologia ochrony fungicydowej zbóż oparta jest na 7 różnych i niepowtarzających się substancjach czynnych, uzupełniających się mechanizmami, mobilnością i szybkością działania. Ze względu na niepowtarzalność substancji rozwiązanie takie eliminuje zagrożenia związane z budową odporności patogenów na często powtarzające się substancje czynne w kolejnych zabiegach ochrony roślin – zaznaczył Marcin Kaczmarek dyrektor Działu Doradztwa i Rozwoju w firmie Osadkowski.

Podczas spotkania Marcin Kaczmarek, szczegółowo omówił program Zdrowy Łan Premium, który przeznaczony jest dla plantacji o najwyższym potencjale plonowania. Program został rozpisany na zabiegi obejmujące zabiegi ochrony fungicydowej oraz dokarmiania dolistnego.

– Zabieg T-1 jest fundamentem do osiągnięcia najwyższych plonów- powiedział podczas spotkania Marcin Kaczmarek.

Zdrowy Łan Premium

W programie Premium w zabiegu T-1 uwzględnione zostały między innymi takie preparaty jak adiuwant – Inex-A w dawce 0,1 l/ha, która podnosi skuteczność zabiegów nalistnych. Do nawożenia dolistnego zaproponowano nawozy Alfa Mikro i Makro, a także Barrier Si-Ca (1l/ha), który zwiększa wytrzymałość i odporność roślin, oraz nowość, która uzupełnia bioaktywną miedź – czyli IonBlue. Do ochrony fungicydowej zaproponowano Unix 75 WG w dawce 0,4 kg/ha z Inovis Flex w dawce 0,3 l/ha oraz Praktis 0,4-0,5 l/ha.

W zabiegu T-2 najważniejsze jest utrzymanie najwyższego potencjału plonowania zbóż. W tym zabiegu zostały uwzględnione 2 najnowsze substancje z grupy SDHI oraz triazoli. Program daje długotrwałą ochronę nawet do 50 dni. W programie T-2 został zastosowany adiuwant Inex-A (0,1 l/ha), nawozy dolistne Alfa Makro, które uzupełniają podstawowe składniki pokarmowe oraz Maxi-Grow, który dostarcza energii w najważniejszych etapach rozwoju oraz zastosowano nowość IonBlue w dawce 0,3-0,5 l/ha. Do ochrony fungicydowej zastosowano Elatus Plus i Vitissimo.

W zabiegu T-3 najważniejsze jest utrzymanie wielkości i jakości plonu zbóż. Wykorzystano połączenie 2 triazoli o uzupełniającym się spektrum działania. Skoncentrowano się na ochronie na grzyby z rodzaju Fusarium, a także pojawiły się substancje niewykorzystywane we wcześniejszych zabiegach T-1 i T-2 – Syrius 250 EW i Plexeo (0,6 l/ha), kolejno tebukonazol i metkonazol.

Technologia ochrony rzepaku ozimego

Zdrowy Rzepak Premium- jest to technologia przeznaczona do stosowana w zabiegu T-1 oraz T-2a w fazie luźnego pąka i T-2b w fazie pełnego kwitnienia.

W skład zabiegu T-1 wchodzą preparaty Syrius 250 EW i Plexeo oraz insektycyd Topgun 050 CS, a jako nawozy dolistne zaproponowano Alfa Makro i OSD Mikro Rrzepak.

W zabiegu T-2a zaleca się fungicyd Strobe 250 SC i Pratis oraz insektycyd Matrix 2,5 EC. W tym zabiegu zaleca się również preparat Maxi-Grow i IonBLUE.

Zabieg T-2b obejmuje fungicyd Primasol, insektycyd Lanmos 20 SP oraz nawóz Barrier Si-Ca.

IonBLUE to płynny preparat zawierający w swoim składzie miedź oraz siarkę w nowoczesnej formulacji umożliwiającej bezpieczne stosowanie i efektywne działanie. Polecany do stosowania w większości upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Oprócz uzupełnienia składników pokarmowych odgrywa również rolę fitosanitarną, wpływając na zdrowotność roślin. Może być stosowany w mieszaninach z fungicydowymi środkami ochrony roślin, nawozami dolistnymi i insektycydami. Dodatkowo produkt obniża pH cieczy roboczej, co przy wielu grupach środków ochrony roślin jak np. fungicydy czy insektycydy wpływa pozytywnie na ich działanie.

Technologia Biologiczna – zdrowy łan

Na spotkaniu swoje wybrane preparaty mikrobiologiczne zaprezentowała również współpracująca z Osadkowski firma AgroBiotics. Preparaty Arcton WG oraz BioRace SL dedykowane są to stosowania w zbożach w terminach określanych mianem T-1, T-2, T-3

– Wprowadzenie Technologii Biologicznej umożliwia rezygnację z konwencjonalnych fungicydów. Wynika to z ich zastąpienia sekwencją zabiegów Arcton WG – BiorRace SL – Arcton WG w terminach agrotechnicznych T-1, T-2 i T-3.- powiedział na spotkaniu Bartosz Waniorek, przedstawiciel firmy AgroBiotics.

Osadkowski w swojej ofercie posiada również rozwiązanie hybrydowe, czyli T-1 wykonane preparatem Arcton WG, a kolejne zabiegi wykonywane są przy użyciu fungicydów.

Arcton WG to preparat mikrobiologiczny stosowany nalistnie, przeznaczony do zbóż. Jest to połączenie 3 szczepów bakterii w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej. Dwa z nich pochodzą z ekosystemów rolniczych, natomiast trzeci z wysp Antarktyki nieeksploatowanych przez człowieka. Preparat potęguje naturalne mechanizmy odporności roślin na choroby, zawiera bakterie odporne na skrajne temperatury i UV, posiada zdolności namnażania w szerokim zakresie temperatur od wartości ujemnych do 30°C.

BioRace SL to preparat mikrobiologiczny zawierający 2 szczepy bakterii w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Preparat przeznaczony jest do stosowania nalistnego w uprawie zbóż. Szczepy pochodzą z obszarów o trudnych warunkach do przeżycia organizmów, dlatego też wykształciły szereg cech umożliwiających im przetrwanie.

AgroBiotics finalizuje prace nad produktem działającym antagonistycznie na Cercospora beticola sprawcę Chwościka buraka. W badaniach prowadzonych zgodnie ze standardami EPPO uzyskano skuteczność na poziomie analogicznym do rozwiązań stosowanych w konwencjonalnej praktyce rolniczej.