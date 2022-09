Unikalny układ napędowy. Deutz-Fahr 6C RV Shift – co go wyróżnia? [video]

Podczas tegorocznej wystawy Agro Show został zaprezentowany nowy ciągnik Deutz-Fahr 6125 RV Shift. Ciągnik wyposażono w dość nietypowy układ napędowy. O tym, jak działa, opowiedział nam Jarosław Figurski z SDF Polska.

– Układ napędowy jest wyjątkowy. To jest układ napędowy, który został wyposażony w skrzynię bazującą na przekładni bezstopniowej, natomiast w skrzyni bezstopniowej mamy nieskończenie wiele przełożeń, natomiast w RV-shifcie te przełożenia zostały wywołane układem sterowania elektronicznego i dzięki temu wrażenia z jazdy tym ciągnikiem są takie same jak wrażenia z jazdy ciągnikiem full powershift, gdzie mamy tylko zmianę przełożeń pod obciążeniem – tłumaczy Jarosław Figurski.

Gamę modeli 6C tworzą trzy ciągniki: 6115 C, 6125C i 6135 C. Oferowane są one z trzema typami przekładni – powershift, RV-shift i z napędem bezstopniowym TTV.