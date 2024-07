Unijny eksport wieprzowiny zmalał, ale niemiecki nie

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku państwa członkowskie UE eksportowały mniej wieprzowiny do krajów trzecich w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Eksport odnotował spadek o około 2%. W przeciwieństwie do większości innych krajów UE, Niemcy były w stanie znacznie zwiększyć swój eksport.

The Pig Site na podstawie informacji Agricultural Market Information Society (AMI) opartych na danych Komisji Europejskiej donosi, że unijny eksport wieprzowiny do krajów trzecich odnotował spadek o ok. 2%. Nie dotyczy to Niemiec, których eksport wzrósł.

Unia Europejska eksportuje mniej

Według AMI eksport wieprzowiny z UE do krajów trzecich nadal spadał od stycznia do maja 2024 r. Łącznie państwa członkowskie UE eksportują 1,7 mln ton, co stanowi około 2% mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym – czytamy w The Pig Site.

Hiszpania wciąż liderem, ale ze spadkiem

Hiszpania eksportuje prawie jedną trzecią całej unijnej wieprzowiny, utrzymując pozycję lidera. Jednak łączny eksport od stycznia do maja 2024 r. wyniósł tylko 0,54 mln ton wieprzowiny do krajów trzecich, co oznacza spadek o 4% r/r.

Kolejne pozycje na podium – Holandia i Dania

Drugie i trzecie miejsce wśród największych dostawców zajmują Holandia i Dania z 0,28 mln ton i 0,26 mln ton wieprzowiny. Tutaj również odnotowano spadki eksportu o 5%.

Niemcy na czwartym miejscu, ale ze wzrostem

Niemcy mają prawie jedną dziesiątą udziału w rynku, ale w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku z Niemiec wyeksportowano około 0,16 mln ton wieprzowiny, co stanowi wzrost o 17% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Unijna wieprzowina głównie do Chin

Na pierwszym miejscu wśród odbiorców pozostają Chiny z udziałem ponad jednej czwartej (ok. 0,45 mln t) całkowitego eksportu od stycznia do maja 2024 r., jednak import wieprzowiny z UE zmniejszył się o prawie 14% w stosunku do roku poprzedniego.