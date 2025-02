Unijne wsparcie dla rolników: Prawie 100 mln euro, ale nie dla Polski

Komisja Europejska przygotowuje pakiet wsparcia o wartości 98,6 mln euro dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi. Wśród beneficjentów zabrakło Polski, mimo że nasz kraj również ucierpiał na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Pomoc dla wybranych państw

Zgodnie z dokumentem, na który powołuje się Euractiv, wsparcie trafi do pięciu państw: Hiszpanii, Chorwacji, Cypru, Łotwy i Węgier. Pakiet ma zostać oficjalnie ogłoszony 19 lutego, równolegle z prezentacją wizji Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości rolnictwa i żywności. W dokumencie nie uwzględniono Polski, co rodzi pytania o kryteria przyznawania pomocy.

Powódź zniszczyła uprawy w Hiszpanii

W uzasadnieniu podano, że kraje objęte wsparciem zmagały się z „bezprecedensowymi” klęskami żywiołowymi, które znacząco wpłynęły na opłacalność produkcji rolniczej.

Największym beneficjentem wsparcia ma być Hiszpania, która otrzyma 68 mln euro. W październiku 2023 roku powodzie zdewastowały tam ponad 50 tys. hektarów upraw, powodując ogromne straty, zwłaszcza w produkcji kaki i cytrusów.

Susze ograniczyły plony na Węgrzech

Drugim krajem pod względem wysokości wsparcia są Węgry, które otrzymają 16,2 mln euro. Latem ubiegłego roku kraj ten zmagał się z wyjątkowo wysokimi temperaturami i suszą, co poważnie ograniczyło plony. Kolejne kraje to Chorwacja (6,7 mln euro), Łotwa (4,2 mln euro) i Cypr (3,5 mln euro). Państwa te mogą dodatkowo zwiększyć otrzymane środki, dofinansowując je z budżetów krajowych w wysokości do 200 proc.

A co z Polską?

Polscy rolnicy również doświadczyli strat spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi – np. wrześniowa powódź zniszczyła wiele gospodarstw. Jednak rolnicy mogli ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno gospodarstwo wynosiła 300 tys. zł i mogła być przeznaczona na odbudowę infrastruktury oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń. Być może Komisja Europejska uznała, że te środki w pełni zrekompensowały straty polskich rolników.

Czy Polska została pominięta niesłusznie?

Decyzja Komisji Europejskiej o pominięciu Polski w podziale funduszy budzi pytania o kryteria przyznawania środków oraz sposób oceny skutków klęsk żywiołowych w poszczególnych krajach. W kontekście rosnących wyzwań klimatycznych i coraz częstszych anomalii pogodowych temat ten może stać się przedmiotem dyskusji na poziomie unijnym.

