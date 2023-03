Unijne wsparcie dla producentów zbóż jeszcze nie jest przesądzone

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Komisji Europejskiej poinformowała 20 marca o przyjęciu projektu rozporządzenia wykonawczego w sprawie przyznaniu pomocy finansowej w wys. 56,3 mln. euro rolnikom poszkodowanym w wyniku importu zbóż z Ukrainy.

Jak czytamy w komunikacie Rady ds. Rolnictwa KE, “Rolnicy z krajów graniczących z Ukrainą wyrażają zaniepokojenie skutkami zwiększonego importu ukraińskich zbóż i roślin oleistych na lokalne rynki. Zakłócenia w handlu spowodowane rosyjską agresją nie powinny odbywać się kosztem rolników z krajów sąsiednich”. Na podstawie oceny przesłanej przez państwa członkowskie Komisja przeanalizowała sytuację i zdecydowała o przyznaniu pomocy finansowej

Polscy rolnicy mają otrzymać najwięcej z przeznaczonych na pomoc pieniędzy. Rada ds. Rolnictwa proponuje przeznaczyć 29,5 mln euro dla Polski, 16,75 mln euro dla Bułgarii i 10,05 mln euro dla Rumunii. Wsparcie może zostać zwiększone o 100% przez każde z państw członkowskich przy wykorzystaniu środków krajowych.

Płatności miałyby zostać dokonane do 30 września 2023 r. – państwa członkowskie są zobowiązane do powiadomienia Komisji Europejskiej o tym, w jaki sposób rozdzielono fundusze i w jaki sposób pomogło to rolnikom.

Jednak to, czy projekt Rady ds. Rolnictwa KE zostanie wcielony w życie, rozstrzygnie się dopiero w dniu 30 marca, kiedy to państwa członkowskie UE będą głosować nad nim na posiedzeniu komitetu ds. wspólnej organizacji rynków rolnych. Dopiero wówczas, jeśli projekt zostanie zatwierdzony, zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku kwietnia i wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, tak aby Bułgaria, Polska i Rumunia mogły go bezzwłocznie wdrożyć.

Pełny tekst komunikatu prasowego Rady ds. Rolnictwa – Komunikat prasowy Rady ds. Rolnictwa