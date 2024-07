Unijna pszenica znacznie droższa od rosyjskiej, a upały zagrażają ukraińskiej kukurydzy. Ceny na Matifie stabilizują się

Po serii spadków na paryskim Matifie, we wtorek ceny ustabilizowały się. Najlepsze oferty w egipskim i algierskim przetargu złożyła Rosja, gdzie ceny zaczynały się od 226 USD/t FOB. Najtańsza oferta z Francji opiewała na 242 EUR/t.

W rezultacie egipski GASC kupił 720 tys. ton pszenicy rosyjskiej i 50 tys. ton ziarna z Bułgarii.

Cena pszenicy na Matif wzrosła wczoraj o śladowe 0,75 EUR/t do 214,25 EUR/t.

Upały na Ukrainie i słabe tempo unijnego eksportu pszenicy

W Rosji nastroje psują doniesienia z obwodu rostowskiego, gdzie zbiory są znacznie niższe niż rok temu, choć sytuacja w kraju nie jest tak złą, jak sądzono jeszcze w maju. Fala upałów na Ukrainie zagraża tamtejszym zbiorom kukurydzy, co potencjalnie może zwiększyć zainteresowanie unijną pszenicą paszową.

Warto odnotować słabe tempo unijnego eksportu pszenicy; w pierwszych dwóch tygodniach nowego sezonu to zaledwie 788 201 ton, o 48% mniej r/r, choć warto zaznaczyć, że dane Komisji Europejskiej nie są kompletne.

Rzepak: niskie ceny wzmagają popyt

Cena rzepaku wzrosła wczoraj o 1,50 EUR/t do 467,25 EUR/t. To przede wszystkim wynik wzmożonego zainteresowania zakupami w rezultacie niskich cen. Pozytywny wpływ na ceny oleistych miał również wzrost cen oleju palmowego w Malezji. Z kolei na Ukrainie i w Rosji upały nie sprzyjają tamtejszym uprawom, co również jest czynnikiem wspierającym.

Z danych KE wynika, że import soi do UE w sezonie 2024/25 na dzień 14 lipca wyniósł 349 285 ton w porównaniu z 552 016 ton w roku ubiegłym, zaś rzepaku 66 292 ton wobec 36 555 ton rok wcześniej.

Upały zagrażają ukraińskiej kukurydzy

Kukurydza zdrożała wczoraj w Paryżu o 1,75 EUR do 214 EUR/t, podążając za rynkiem amerykańskim. Wg danych Komisji Europejskiej w pierwszych dwóch tygodniach sezonu 2024/25 kraje UE zaimportowały 903 946 ton kukurydzy, o 21% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Upały na Ukrainie mogą uszkodzić uprawy na 30-50% łącznego areału.

Źródło: Kaack