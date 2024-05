Unieważnienie konkursu na dzierżawę terminali zbożowych. Kołodziejczak: taka jest polityka Ministerstwa

Wyeliminowanie ryzyka powstania monopolu w eksporcie drogą morską. To główny argument wiceministra Michała Kołodziejczaka na unieważnienie przetargu na dzierżawę terminali zbożowych w Gdyni i w Gdańsku.

– Wiem, że wiele redakcji dostało informacje o tym, że konkursy na dzierżawę terminali zbożowych Gdynia i Gdańsk zostały unieważnione. Jest to przedstawiane przez niektórych jako największe zło, które mogło się trafić. Ale taka jest polityka Ministerstwa Rolnictwa, którą nakreśla też minister, żeby wszystko było odpowiednio kierowane i nie możemy pozwolić na to, żeby jedna firma miała 80% udziałów w eksporcie zboża drogą morską, bo dzisiaj to jest firma, która wygrała konkurs poprzedni, który został unieważniony – mówił podczas dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Kołodziejczak.

– To już 60% udziałów w tym eksporcie [by] miała, gdyby przejęła terminal zbożowy w Gdyni. Możemy mówić tutaj o bardzo mocnej dominacji i znowu o tym, że monopole przejęły by handel zbożami. Więc tutaj polityka Ministerstwa skierowana jest w tym kierunku i polityka rządu, żeby była równowaga i tego będziemy pilnować, to jest też w interesie polskich rolników. Podejście, które ma bronić dobrej, zdrowej konkurencji – argumentował.

