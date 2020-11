Unia rozpoczyna współpracę z dystrybutorem maszyn Jaskot

Grupa kapitałowa Unia to jeden z wiodących producentów sprzętu dla techniki rolnej, leśnej i komunalnej w naszym kraju. Właśnie rozpoczęła współpracę z dystrybutorem i dostawcą maszyn – firmą Jaskot.



Jaskot to rodzinna, polska firma, zajmująca się zaopatrzeniem technicznym dla gospodarstw rolnych, firm zajmujących się obsługą komunalną czy techniką leśną. Jaskot jest dystrybutorem maszyn dla wymienionych branż. Ofertę firmy stanowi starannie dobrany asortyment i związane z obsługą maszyn usługi: sprzedaż, wynajem, serwis, sprzedaż części do maszyn i materiałów eksploatacyjnych.

Współpraca z grupą kapitałową Unia to rozszerzenie asortymentu Jaskot o maszyny tego największego producenta maszyn rolniczych w Polsce. Jaskot jest marką znaną polskim odbiorcom, a także odbiorcom z rynków Unii Europejskiej i spoza Europy. Jaskot, współpracując z dostawcami polskimi oraz zagranicznymi, oferuje opiekę serwisową i dostęp do części i materiałów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

sprzedawanych maszyn. Siedziba firmy Jaskot znajduje się w Siekierczynie koło Lubania w woj. dolnośląskim. Firma sprzedaje maszyny takich marek jak Deutz-Fahr, Samasz, Maschio Gaspardo, Wielton, Pronar, Sipma i innych.

Grupa Unia w liczbach:

• 25 tysięcy maszyn produkowanych rocznie ze 100 tysięcy ton stali,

• obecność w 35. państwach w Europie i 60. na świecie,

• 11,5 ha powierzchni produkcyjnej,

• 700 rodzajów maszyn i urządzeń oraz sprzętu dla rolnictwa.