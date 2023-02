Wczoraj w Krasiczynie w woj. podkarpackim odbyła się konferencja pt. Europa Karpat. Podczas wydarzenia nie obyło się bez tematów związanych z rolnictwem. W wydarzeniu wzięli udział m.in. komisarz Janusz Wojciechowski i podsekretarz stanu w MRiRW Krzysztof Ciecióra. Nie zabrakło również rolników, którzy z rozgoryczeniem mówili o rynku zbóż.

Należał do nich m.in. Andrzej Dziadek, rolnik z powiatu przemyskiego:

– Akurat rok temu zaczęła się wojna i widzieliśmy, co się dzieje. Było ok 30 tys. ludzi codziennie, bo w Medyce mamy przejście drogowe, kolejowe i piesze, także naprawdę było widać tą tragedię. Na pewno słuszna jest ta decyzja, żeby pomagać Ukrainie w tym eksporcie zbóż, natomiast póki co to rolnicy ponoszą koszty tego tego wszystkiego. Niestety tak jest: Unia pomaga, Polska pomaga, a rolnicy za to płacą – mówił rozgoryczony rolnik.

Następnie odniósł się do rządowych dopłat do sprzedanych zbóż:

– Tak naprawdę jest to dopłata, która dotyczy zboża do około 200 t (250 zł, około 200 t, wychodzi 50 tys. zł). To odnosi się przy tym plonie do gospodarstwa, które produkuje kukurydzę na kilkanastu hektarach. Czy to jest duże gospodarstwo, czy to jest małe? Jeśli zapytamy pana ministra z Ukrainy czy pana ministra ze Słowacji, to 18 ha to nie wiem czy to nazywają gospodarstwem w ogóle. U nas jest gospodarstwo rodzinne do 300 ha, także tu mam taką sugestię, żeby tego nie ograniczać tylko do tych 18 ha – apelował.

– W tej miejscowości co ja mieszkam jest teoretycznie 100 gospodarstw, ale praktycznie jest pięciu rolników, którzy uprawiają to pole, a jest 90., którzy występują o dopłaty i wszyscy o tym wiedzą. Mamy 1,3 mln rolników, a tych rolników, którzy produkują, uprawiają tą ziemię to nie jest 1,3 mln, tylko to jest 200-300 tys. i to tutaj jest cała dyskusja, na tym polega, co rozumiemy przez małe gospodarstwo – dodał Dziadek odnosząc się m.in. do słów komisarza Wojciechowskiego o konieczności wsparcia dla małych gospodarstw.