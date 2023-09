Unia Europejska eksportuje mniej pszenicy, a więcej importuje. Polska drugim eksporterem w UE

Od początku sezonu do 3 września z Unii Europejskiej wyeksportowano łącznie 5,03 mln ton pszenicy miękkiej. To aż o 32% mniej r/r, kiedy to w analogicznym okresie wyeksportowano 7,39 mln ton ziarna.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że największym unijnym eksporterem pszenicy miękkiej w sezonie 2023/24, z eksportem na poziomie 1,35 mln ton jest Rumunia, następnie Polska z 1,03 mln ton, Francja z 939 000 ton, Bułgaria z 877 000 ton i Niemcy z 467 000 ton.

Znacznie niższy jest także eksport jęczmienia. 1,45 mln ton oznacza spadek o 27% wobec 1,99 mln ton rok temu.

Unia w podanym okresie zaimportowała 2,69 mln ton kukurydzy, czyli o 41% mniej r/r (4,55 mln ton). Największymi importerami są Hiszpania, Holandia i Włochy. Pszenicy miękkiej zaimportowano 1,16 mln ton, czyli o 66% więcej r/r. Pszenicy durum sprowadzono 433 000 ton (1278% więcej r/r), a jęczmienia 504 000 ton (+42% r/r).

Najwięcej pszenicy miękkiej i jęczmienia pochodzi z Ukrainy – ponad połowa importu, zaś pszenicy durum z Turcji – 45% udziału.