Unia Europejska jakiej nie znamy: Krowy chronią środowisko naturalne, a wypalanie lasów zapobiega pożarom 

Ciekawy tekst został opublikowany na stronie Komisji Europejskiej. Stwierdza się w nim, że hodowla zwierząt gospodarskich i karczowanie lasów jest bardzo pożyteczne, ponieważ przyczynia się do ochrony przeciwpożarowej. Tekst jest firmowany przez Dyrekcję Generalną KE ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (DG ECHO).

Unia Europejska rekomenduje hodowlę zwierząt

– Zrównoważona hodowla zwierząt gospodarskich jest niezbędna do utrzymania zdrowia ekosystemów i zachowania niektórych krajobrazów, zwłaszcza poprzez wypas. (…) wypas został uznany za skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka pożarów lasów (…). Gdy zwierzęta gospodarskie się pasą, zjadają trawy i krzewy, które w przeciwnym razie służyłyby jako paliwo do pożarów – czytamy na stronie Komisji Europejskiej.

Unia Europejska pochwala wypalanie lasów

Włączenie wypasu do zarządzania pożarami lasów, w tym lasów, obok innych strategii opartych na naturze i tradycyjnych, takich jak kontrolowane wypalanie, oferuje naturalne i zrównoważone podejście do zapobiegania pożarom lasów. Ponadto zrównoważony wypas wspiera zarządzanie siedliskami trawiastymi, które są siedliskiem różnorodnej bioróżnorodności, co ma kluczowe znaczenie dla odnowy ekosystemu po pożarach.

Unia Europejska finansuje karczowanie lasów

Wypas bydła, owiec, kóz jest wspierany finansowo z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej. Przykładem jest projekt ekologicznego gospodarstwa górskiego Tenuta Paganico w południowej Toskanii we Włoszech.

– Projekt (…) przyczynił się do przywrócenia i utrzymania zaniedbanych pasów przeciwpożarowych, usunięcia martwego drewna i przerzedzenia drzew wysokiego ryzyka. Rezultaty obejmowały wykarczowanie 2,29 hektara lasu, przywrócenie 5,82 hektara pasów przeciwpożarowych i utworzenie dodatkowych obszarów żerowania dla zwierząt gospodarskich. To podwójne podejście wspiera zdrowie ekosystemu i zmniejsza przyszłe ryzyko pożaru.

Pieniądze na wypas zwierząt

Państwa członkowskie mogą zaprojektować szereg różnych interwencji w celu wsparcia takich praktyk i przeznaczyć część budżetu WPR na konkretne systemy pasterskie. Wsparcie dla gospodarstw zajmujących się hodowlą przeżuwaczy może być dostępne za pośrednictwem środków związanych ze wsparciem dochodów, eko-programami, interwencjami rolno-środowiskowymi i politykami rozwoju obszarów wiejskich – informuje DG ECHO.

Żyjemy w tej samej UE?

Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że nie znamy Unii Europejskiej z tej strony. Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że krowy wydalają gazy niszczące klimat, a drzewa muszą raczej zostać zjedzone przez korniki, niż wycięte. A tu okazuje się, że hodowla zwierząt jest ok, wypalanie i karczowanie lasów jest ok. Czy żyjemy w tej samej Unii co reszta Europejczyków?