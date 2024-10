Unia Europejska importuje coraz więcej kukurydzy i rzepaku i eksportuje coraz mniej pszenicy jęczmienia

Według danych Komisji Europejskiej unijny eksport pszenicy zmniejszył się w ujęciu rocznym aż o 33%, podczas gdy import rzepaku i kukurydzy wzrósł o odpowiednio 5 i 8%.

Spada unijny eksport zbóż

Od początku sezonu do 15 października państwa Wspólnoty wyeksportowały 7,26 mln ton pszenicy. Należy jednak zaznaczyć, że wartość jest nieco zaniżona ze względu na niekompletne dane z Francji, Włoch, Bułgarii i Irlandii.

Najwięcej wyeksportowano dotychczas z Rumunii – 2,22 mln ton, następna jest Litwa – 1,08 mln ton, Łotwa – 909 tys., Polska – 688 tys., Niemcy – 681 tys. i Bułgaria – 676 tys. ton. Wśród największych importerów unijnej pszenicy są Nigeria – 1,169 mln ton, Egipt – 692 tys., Maroko – 552 tys., Wielka Brytania – 522 tys. i Algieria – 451 tys.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda pod względem eksportu jęczmienia; dotychczasowe 2,77 mln ton oznaczają spadek o 42% r/r.

Unia importuje coraz więcej rzepaku i kukurydzy

Unijny import rzepaku w tym sezonie to już 1,75 mln ton, a więc 5% więcej r/r. Soi zaimportowano 3,78 mln ton – o 1% więcej r/r, zaś śruty sojowej 5,69 mln ton – o 11% więcej.

Import kukurydzy na poziomie 6,38 mln ton stanowi wartość o 8% wyższą r/r. Najwięcej importowanej kukurydzy pochodzi z Ukrainy – 3,013 mln ton. Z USA trafiło do UE ponad 1,2 mln ton, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to tylko 88 tys. ton. Spadły znacząco dostawy z Brazylii – z ponad 2,6 mln do 1,171 mln ton.