Unia Europejska eksportuje więcej zbóż niż w zeszłym roku. Najwięcej eksportuje Rumunia

Jak podaje Komisja Europejska, od 1 lipca do 22 sierpnia br. UE wyeksportowała już 5,55 mln ton zbóż wobec 4,69 mln ton w analogicznym okresie zeszłego roku. Oznacza to wzrost r/r o 18,3 proc.

Do 22 sierpnia wyeksportowano już 364,88 tys. ton pszenicy w porównaniu do 308,44 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeśli chodzi o pszenicę miękką, poza UE wywieziono już 2,9 mln ton, co stanowi wynik lepszy o 8,8 proc. w stosunku do pierwszych 4 tygodni sezonu 2020/2021.

Jeśli chodzi o nowe zbiory, największy wzrost zanotowano w przypadku jęczmienia. W tym sezonie do 22 sierpnia wyeksportowano go już 1,991 mln., co stanowi wzrost aż o 33,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.

Polska w klasyfikacji unijnych eksporterów zajmuje dotychczas dopiero 8. miejsce (52 790 ton). Stawce przewodzi Rumunia (ponad 1,370 mln), druga jest Francja (przeszło 1,122 mln), a trzecia Bułgaria (prawie 511 tys. ton).

Największymi odbiorcami unijnej pszenicy miękkiej są: Korea Płd., Algieria, Jordan, wielka Brytania i Wietnam.

Źródło: e-WGT za danymi Komisji Europejskiej