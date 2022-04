Unia Europejska dopuszcza soję GMO z przeznaczeniem na pasze

Jak informuje portal The Pig Site, Komisja Europejska zatwierdziła do użytku trzy genetycznie zmodyfikowane odmiany; po jednej soi, rzepaku i bawełny. Wszystkie wykorzystywane są do produkcji żywności lub pasz dla zwierząt.

Wszystkie te genetycznie zmodyfikowane uprawy przeszły kompleksową i rygorystyczną procedurę zatwierdzania oraz otrzymały pozytywną ocenę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Co prawda odmian GMO nie będzie można uprawiać na terenie Unii Europejskiej, jednak będzie można je importować m.in. jako paszę dla zwierząt.

Unia Europejska liberalizuje nieco swe podejście do pasz GMO. Nic dziwnego; ceny pasz poszybowały w górę, szczególnie wobec toczącego się za naszą wschodnią granicą konfliktu. Nie zapowiada się też, aby przy obecnych kosztach produkcji szybko spadły, co prowadzi do likwidacji stad na niespotykaną dotąd skalę w gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą.