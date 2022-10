Umowa zbożowa zawieszona. Ceny zbóż pójdą w górę

Rosja zawiesiła w sobotę umowę zbożową powołując się na rzekome ataki ukraińskich dronów na Flotę Czarnomorską. Będzie to oznaczać m.in. dalsze wzrosty cen zbóż.

– Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że Ukraina zaatakowała w sobotę Flotę Czarnomorską w pobliżu Sewastopola na anektowanym Półwyspie Krymskim za pomocą 16 dronów, a „specjaliści” brytyjskiej marynarki wojennej pomogli koordynować „terrorystyczny” atak – podaje Reuter.

Jak informuje Reuter, Rosjanie poinformowali także ONZ, że umowa zbożowa zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Do informacji odniosły się władze ukraińskie, a szef ukraińskiego MSZ, Dmytro Kuleba, uznał rosyjski pretekst do zerwania umowy za fałszywy. Wezwał także zainteresowane państwa do stworzenia na Rosję nacisku, aby ta wypełniła swoje zobowiązania.

Teraz pozostaje czekać na reakcję rynków na doniesienia z regionu Morza Czarnego. Możemy być jednak pewni, że ceny zbóż pójdą w poniedziałek mocno w górę. Warto pamiętać, że umowa zbożowa nie ogranicza się jedynie do korytarza na Morzu Czarnym; na jej podstawie zdjęte zostały sankcje m.in. na rosyjskie nawozy, co przynajmniej częściowo obniżyło presję na wzrost ich cen.