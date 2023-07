Umowa zbożowa: Rosja rzekomo gotowa do ustępstw

Jak donoszą zagraniczne media powołując się na informacje ukraińskiego posłą Ołeksija Gonczarenki, Rosja ma być gotowa do rezygnacji z niektórych żądań, od których uzależniała przedłużenie umowy zbożowej.

Przy dwóch punktach Rosjanie obstają niezmiennie; chodzi o połączenie Rosselkhozbanku z systemem SWIFT oraz przywrócenie przepływu rosyjskiego amoniaku przez terytorium Ukrainy. Zdaniem Gonczarenki w pierwszym przypadku chodzi o przywrócenie interesów, jak to określił, „mafijnej rodziny Patruszewów”, do której należy ów bank, choć bez wątpienia ponowne podłączenie go do SWIFT-a ułatwiłoby Rosjanom przeprowadzanie transakcji m.in. w handlu zbożem.

Kreml rzekomo mógłby zrezygnować z pozostałych warunków; chodzi o przywrócenie dostaw maszyn rolniczych i części zamiennych, zniesienie ograniczeń dotyczących ubezpieczeń statków i zakazów wprowadzania ich do portów oraz odmrożenie aktywów rosyjskich firm z branży rolno-spożywczej i nawozowej.