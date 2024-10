Umowa z Mercosur zniszczy rolnictwo w UE. Dlaczego von der Leyen chce tej umowy?

Kraje Mercosur: Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj, są potężne. Mieszka tam łącznie 3/4 miliarda ludzi, którzy wytwarzają łącznie 1/4 światowego PKB. Wolny handel pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, który wzbudził protesty rolników w całej Europie, to “mały pikuś” w porównaniu z wolnym handlem UE z Mercosur.

Ursula “bombarduje miłością”

Ursula von der Leyen prze do szybkiego podpisania umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Nawet lewicowy serwis Politico pisał, że “szefowa KE ‘bombarduje miłością’ przywódców Mercosuru, aby ich pozyskać” – o czym pisaliśmy w artykule “Rolnicy w UE na straconej pozycji? Umowa z Mercosur niemal pewna” .

Rozmowy trwają od niemal 30 lat

Dzieje się tak pomimo niezgody na to wszystkich rolników europejskich, podtrzymywanej przez wszystkie lata negocjacji pomiędzy UE a Mercosur. Przypomnijmy – rozmowy pomiędzy oboma blokami gospodarczo-politycznymi rozpoczęły się już w 1995 r., a dopiero w 2019 porozumiano się co do handlowej części umowy. Negocjacje wciąż trwają – ostatnio na ten temat rozmawiano w Brasilii (stolicy Brazylii) w dniach 7-9 października br.

Europa w agonii, Niemcy chcą się ratować

Dlaczego Ursula von der Leyen jest tak zdecydowana, wręcz uparta, by doprowadzić do wolnego handlu pomiędzy gigantem rolnym a coraz słabszą gospodarczo Europą? Bo że Unia Europejska jest w złej kondycji gospodarczej mówi przecież wyraźnie słynny raport Draghiego, w którym autor używa słowa “agonia” w odniesieniu do stanu UE.

– Niemcy chciałyby ją (umowę z Mercosur – red.) ratyfikować, by ratować swoją kulejącą gospodarkę – czytamy w innym lewicowym portalu Krytyka Polityczna. Tytuł artykułu nie pozostawia wątpliwości: Niemcy znów chcą się ratować kosztem Europy.

“Mokry sen” liberałów

– Gdyby to się udało, powstałaby największa na świecie strefa wolnego handlu. (…) Do Europy bezcłowo popłynęłyby soja, wołowina czy cukier, do Ameryki Południowej – samochody, chemia, leki. Dynamicznie wzrosłyby również dwustronne (przede wszystkim jednak europejskie w Ameryce) inwestycje – informuje portal.

Dla lewicowej Krytyki Politycznej brzmi to jak “mokry sen XX. wiecznych liberałów”: zawarciu umowy kibicują korporacje produkujące żywność, nawozy, środki ochrony roślin, maszyny rolnicze itd., przy nieustannym oporze rolników indywidualnych oraz – uwaga! – ekologów, słusznie zwracających uwagę na bezlitosne wykorzystywanie środowiska naturalnego (patrz: wycinanie lasów Amazonii) w celu maksymalizacji zysku.

UE finansuje rolnictwo w Mercosur

Ogarnięta szałem “zielonej transformacji” Unia Europejska nie może oczywiście zlekceważyć zastrzeżeń ekologów. Pisaliśmy o tym w artykule “Europejskie rolnictwo do likwidacji?”.

– Unia Europejska tak bardzo chce zawrzeć porozumienie o wolnym handlu z krajami Mercosur, że finansuje ich “transformację ekologiczną”. Paragwaj otrzymuje 80 mln euro w ramach funduszu współpracy, Brazylia 70 mln euro, Argentyna 50 mln euro – informowaliśmy.

“Zielony neokolonializm”

Jednak nie tylko sprzeciw europejskich ekologów wpłynął na taką decyzję UE – również sprzeciw prezydenta Brazylii Luli da Silva, który stwierdził, że unijne wymogi ekologiczne uderzają w brazylijski przemysł, a próbę narzucenia Ameryce Południowej polityki Zielonego Ładu nazwał “zielonym neokolonializmem”. W efekcie w roku 2019 kraje Mercosur nie zgodziły się na spełnienie unijnych żądań gwarancji ekologicznych i bezpieczeństwa żywności i dały jasno do zrozumienia szefowej KE Ursuli von der Leyen, że jeśli UE ma jakieś oczekiwania, to musi je sfinansować.

Rolnicy w Ameryce mają środowisko “w poważaniu”

Jednak w praktyce pieniądze z Unii Europejskiej nie zmieniają niczego: południowoamerykańscy rolnicy wciąż nie muszą spełniać unijnych wymogów środowiskowych i dobrostanowych, dzięki czemu produkują o wiele taniej, niż w Europie. Koszty obniża też klimat większości obszarów produkcyjnych Ameryki Południowej – nie ma tam zimy, więc plony zbiera się nawet trzy razy w roku.

Macron: francuski rolnik tego nie zrozumie

Nie trzeba wyjaśniać, że import produktów rolnych z krajów Mercosur do UE to absolutnie nieuczciwa konkurencja, której europejscy rolnicy nie są w stanie sprostać. Wie to nawet prezydent Francji Emmanuel Macron, który podczas szczytu COP28 w Dubaju powiedział, że “nie jest zwolennikiem tej umowy, bo nie wie, jak ją wytłumaczyć francuskiemu rolnikowi”.

Rolnictwo w UE jako problem Ursuli von der Leyen

Ursula von der Leyen teoretycznie zauważa, że rolnictwo w Europie ma problemy – albo raczej, że rolnictwo w Europie jest problemem. Aby ten problem rozwiązać, powołała do działania forum rozmów pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku rolnego, nazwane “Strategicznym Dialogiem na temat przyszłości rolnictwa w UE”. Przypomnijmy, że pracami tego forum kierował specjalista od niemieckiej literatury średniowiecznej, Niemiec Peter Stroschneider, który zgarnął za to niebagatelną sumkę 150 tys. euro.

Efekty? Krytyka płynąca ze wszystkich organizacji rolniczych.

– Dialog Strategiczny doszedł do wniosku, że „Komisja Europejska musi lepiej rozpoznawać strategiczne znaczenie rolnictwa i produktów spożywczych w negocjacjach handlowych (…) przeprowadzić kompleksowy przegląd swoich strategii negocjacyjnych i przejrzeć swoją metodę przeprowadzania ocen skutków przed negocjacjami handlowymi” – stwierdza COPA-COGECA, jednak rozmowy odbywają się wciąż na podstawie pełnomocnictw pochodzących z poprzedniego stulecia, a ustępstwa w kwestiach produktów wrażliwych zostały ustalone przed pandemią i wojną na Ukrainie, które to wydarzenia zmieniły globalny rynek handlu żywnością.

– Zawarcie takiego porozumienia byłoby zatem sprzeczne z duchem dialogu strategicznego dotyczącego negocjacji handlowych i wysłałoby straszny sygnał społeczności rolno-spożywczej na początku nowego mandatu von der Leyen – czytamy w oświadczeniu COPA-COGECA.

Niemieckie samochody spalinowe i zakazane środki ochrony roślin

Dlaczego więc Ursula von der Leyen prze do umowy pomiędzy UE a Mercosur?

– (podpisania umowy) w ostatnim czasie najgłośniej domagają się Niemcy. Kanclerz Olaf Scholz podkreślał konieczność ratyfikacji umowy UE z Mercosurem nawet w szczycie rolniczych protestów w Europie. Sektor rolno-spożywczy nie ma dla Niemiec aż tak wielkiego (jak np. dla Francji) znaczenia, a w liberalizacji handlu z Ameryką Południową widzą oni szansę na podniesienie się z kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią oraz odcięciem od taniego rosyjskiego gazu. Słabnąca niemiecka motoryzacja z radością przytuliłaby nowy rynek zbytu na swoje samochody spalinowe, a przemysł chemiczny zaciera ręce, by eksportować do krajów Mercosuru m.in. zakazane w UE środki ochrony roślin – czytamy w Krytyce Politycznej.