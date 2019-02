Ulubiony, bo naturalny

Blisko 8 tysięcy konsumentów wzięło udział w głosowaniu na najlepsze produkty 2017 roku, w plebiscycie organizowanym przez popularny serwis internetowy czytamyetykiety.pl. W kategorii „Nabiał” niekwestionowanym zwycięzcą był Łaciaty serek puszysty naturalny od SM MLEKPOL.

– Jak wszystkie nasze wyroby, Łaciaty serek puszysty powstaje z najlepszego polskiego mleka. Jest nie tylko smaczny, ale przede wszystkim zdrowy. Zawiera wiele cennych składników odżywczych. W 100 gramach dostarcza ok 6 % dobrze przyswajalnego białka, tłuszcz o unikalnym składzie – ok 23%, niewielką ilość cukru – ok 3,9% oraz witaminy i sole mineralne. – informuje Ewa Gromadzka, kierownik marketingu SM MLEKPOL w Grajewie.

Łaciaty serek puszysty naturalny jest jednym, z bogatej gamy smaków serków śmietankowych do smarowania sygnowanych marką Łaciate. Wszystkie produkowane są w radomskim zakładzie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL.

Źródło: SM MLEKPOL