Nowowoczesne globalne centrum części zamiennych Amazone

Na początku tego roku firma Amazonen-Werke stopniowo uruchamiała nowe centrum części zamiennych w zakładzie w Tecklenburg-Leeden. Już ponad 20 lat temu firma Amazone uruchomiła nowoczesny centralny magazyn części zamiennych w głównym zakładzie w Hasbergen-Gaste. Jednak po kilku rozbudowach i modernizacjach w ciągu ostatnich dwóch dekad, dzięki stałemu rozwojowi grupy i wynikającej z tego większej ilości części zamiennych, jego moce obsługowe ostatecznie osiągnęły swoje granice. Z tego powodu podjęto decyzję o zaplanowaniu całkowicie nowego systemu logistyki części zamiennych w istniejących budynkach i powierzchni oraz o zlokalizowaniu go w zakładzie w Tecklenburg-Leeden.

Celem nowej koncepcji logistycznej jest zwiększenie pojemności magazynowej w związku ze zwiększającą się liczbą wysyłek i zapotrzebowaniem na większe zapasy produktów, przy jednoczesnej jeszcze szybszej i bardziej niezawodnej realizacji zamówień. Firma Amazone osiągnęła to, inwestując nie tylko w najnowszą technologię magazynowania i przechowywania , ale także w całkowicie nowy system zarządzania magazynem, umożliwiający wydajniejszą logistykę części zamiennych.

– W przyszłości znacznie zwiększone pojemności magazynowe będą dostępne dla ponad 42 000 różnych części zamiennych na około 11 000 m² powierzchni wewnątrz i 9 000 m² na zewnątrz. Ponad połowa artykułów jest przechowywana w zautomatyzowanym magazynie drobnych części (AKL) w ok. 27 000 pojemników i jest bardzo efektywnie automatycznie składowana i zarządzana. Większe pozycje i większe ilości są obsługiwane ręcznie w nowo zaprojektowanym magazynie z wąskimi korytarzami, w którym mieści się ok. 12 500 skrzyń paletowych, przy użyciu najnowocześniejszych wózków widłowych do realizacji zamówień i składowane w przestronnej strefie towarów długich i wielkogabarytowych. Ta koncepcja logistyczna umożliwia wydajność procesów w perspektywie długoterminowej – podsumowuje Carolin Wiebusch-Rakonjac, dyrektor globalnego centrum części Amazone.

Jedną z najważniejszych innowacji jest to, że zamówienia nie są już przetwarzane liniowo, tj. krok po kroku zgodnie z powierzchnią składowania, ale wszystkie pozycje zamówienia są przetwarzane równolegle, a później umieszczane w opakowaniu. W rezultacie znacznie skraca to czas realizacji zamówień. Zespół ds. logistyki części zamiennych, zatrudniający około 60 pracowników, codziennie przygotowuje do wysyłki do 1 000 paczek dla klientów Amazone.

Dyrektorzy zarządzający Amazone, Christian Dreyer i Dr Justus Dreyer postrzegają najnowszą inwestycję jako zorientowaną na klienta i przyszłościową restrukturyzację działu części zamiennych: „Dzięki nowemu globalnemu centrum części firma Amazone jest idealnie przygotowana do rosnących wymagań rynkowych. Większe pojemności i nowoczesne, szybkie procesy magazynowania i przechowywania zapewniają wysoki poziom usług dla naszych klientów na całym świecie. Przestronne hale i powierzchnie w zakładzie w Leeden stwarzają również dobre warunki do przyszłej rozbudowy poszczególnych powierzchni magazynowych”.