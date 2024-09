Ulewy w Kazachstanie i duże cięcia prognoz produkcji zbóż

Nie tylko Polska, Czechy czy Austria mierzą się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Ulewne opady w Kazachstanie uniemożliwiają kontynuację żniw. Już teraz prognozy produkcji w tym kraju zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym zostały znacząco obniżone.

W ostatnim raporcie USDA dotyczącym zbóż (WASDE) zmniejszono prognozę zbiorów o 1,6 mln ton wobec prognozy sierpniowej. Oznaczałoby to zbiory na poziomie 14,2 mln ton. W przypadku jęczmienia ma to być zaledwie 3 mln ton wobec 3,4 mln ton prognozowanych w sierpniu. Spadek ilości to jedno, kolejną kwestią jest jakość; większość zbóż przekwalifikowano już z 1 i 2 do 3 i 4 klasy jakości.

Kazachstan to nie tylko jeden z czołowych eksporterów pszenicy na świecie. Jest to także drugi co do wielkości eksporter mąki pszennej, tymczasem trwające niemal nieprzerwanie od 3 tygodni ulewy spowodowały, że jak do tej pory zebrano w tym kraju zaledwie 30% zbóż, a pozostałe raczej nie będzie stanowiło odpowiedniego surowca do produkcji mąki.

