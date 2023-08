Ukraińskie zboże będzie eksportowane przez chorwackie porty

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wczoraj o porozumieniu Kijowa i Zagrzebia w sprawie eksportu ukraińskich zbóż przez chorwackie porty.

Co prawda odbyte w Kijowie rozmowy pomiędzy szefem ukraińskiego MSZ Dmytrem Kulebą a a jego chorwackim odpowiednikiem Gordonem Hyrlychem-Radmanem dotyczyły głównie spraw wojskowych, jednak ich ważnym elementem była także sprawa eksportu zbóż.

– Uzgodniliśmy możliwość wykorzystania chorwackich portów nad Dunajem i Morzem Adriatyckim do transportu ukraińskiego zboża. Będziemy teraz pracować nad wytyczeniem najbardziej efektywnych tras do tych portów i jak najlepszym wykorzystaniem tej możliwości. Każdy wkład w odblokowanie eksportu, każde otwarte drzwi to realny, skuteczny wkład w światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękuję Chorwacji za konstruktywną pomoc – powiedział Dmytro Kuleba cytowany przez ukraińskie MSZ.