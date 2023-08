Ukraińskie siewniki do siewu uproszczonego z włoskimi korzeniami. Ile kosztują?

Uprawa uproszczona w Polsce zaczyna zyskiwać coraz więcej zwolenników. Jednak, aby móc ją skutecznie prowadzić potrzebne są odpowiednie maszyny, jak chociażby siewniki. Z taką ofertą wychodzi m.in. ukraińska firma Elvorti, która ma w swojej ofercie ciekawy siewnik Alfa w wersjach 4- i 6-metrowej.

Ze względu na rozległe połacie ziemi w Ukrainie duże znaczenie ma właśnie uprawa uproszczona, która pozwala przede wszystkim na duże oszczędności czasu w stosunku do tradycyjnej uprawy orkowej. Z tego też względu ukraińskie firmy maszynowe posiadają duże doświadczenie w produkcji takich maszyn.

Jedną z nich jest właśnie Elvorti, którą założyli w 1874 r. właśnie w Ukrainie Włosi i firma do czasu rewolucji bolszewickiej tak właśnie się nazywała. Później, po nacjonalizacji, przyjęła nazwę Czerwona Zirka i maszyny pod tą nazwą są dość dobrze znane także polskim rolnikom. Od 2016 roku powrócono jednak do pierwotnej nazwy, czyli Elvorti.

Przechodząc już do sedna to jednymi z ciekawszych konstrukcji, które firma proponuje do siewu w technologii uproszczonej są siewniki Alfa 4 i Alfa 6, o szerokościach odpowiednio 4 i 6 m. Warto tu zaznaczyć, że maszyny te można całkiem bogato skonfigurować.

W podstawowej wersji za wysiew nasion i nawozu, bo siewniki mają także zbiornik do podsiewu nawozu, odpowiada bezstopniowa przekładnia mechaniczna. Producent informuje, że zapewnia ona łatwą i szybką regulację dawki wysiewu nasion i nawozów, która jest możliwa w zakresie od 1,5 do 400 kg/ha.

Jednakże w tych siewnikach istnieje również możliwość zamontowania elektrycznego napędu aparatów wysiewających. Dzięki temu możliwe jest osiąganie prędkości roboczej do 15 km/h, co powoduje istotny wzrost wydajności w porównaniu do przekładni mechanicznej, która pracuje z prędkością 8-10 km/h.

Producent zaznacza, że sterowanie takim siewnikiem jest jak najbardziej uproszczone, gdyż operator wykorzystuje tablet z Androidem do sterowania systemem. Tablet łączy się z kontrolerem za pomocą Bluetooth, a sam kontroler wykorzystuje opatentowany protokół komunikacji bezprzewodowej ze sterownikiem siewnika co oznacza, że jedynymi przewodami w siewniku są przewody do zasilania silników elektrycznych napędzających rolki wysiewające.

Tym co jest w takim siewniku nie mniej istotne od samego aparatu wysiewającego, są redlice wysiewające. W tym przypadku, czyli w systemie mini till do uproszczonej uprawy, jak zapewnia producent są to nowej konstrukcji dwutalerzowe redlice CoultSystem z rolką dociskową i naciskiem redlic do 130 kg osiąganym dzięki zaworowi hydraulicznemu i sprężynom o zwiększonej sztywności, co pozwalać ma na wysiew przy użyciu minimalnej technologii, zapewniając wysokiej jakości siew i równomierną jego głębokość.

W konstrukcji układu CoultSystem zastosowano tuleje ślizgowe wykonane z materiałów ceramiczno-polimerowych. Dzięki temu nie wymagają one smarowania ani konserwacji, a mimo to mają zapewniać długą żywotność dzięki wysokiej odporności na agresywne środowisko pracy i niskim współczynnikom tarcia.

Tym co jest niezwykle ważne, aby osiągać jak największe wydajności powierzchniowe jest także odpowiednio dobrana wielkość zbiorników nasiennych i nawozowych. W przypadku 4 metrowej Alfy 4 zbiornik na nasiona ma pojemność 1200 l, nawozowy to 800 l. 6 metrowa Alfa 6 ma odpowiednio większe zbiorniki i ten na nasiona ma pojemność 1800 l a nawozowy to aż 1200 l.

Trzeba również zauważyć, że zarówno 4- jak i 6-metrowy siewnik są transportowane na pole w pozycji złożonej w której szerokość transportowa została ograniczona do 2,65 m, a samo przestawienie do pozycji pracy wg. producenta nie zajmuje więcej niż 2-3 minuty.

Na koniec trzeba powiedzieć o cenach, które na tle innych tego typu maszyn dostępnych na rynku wyglądają całkiem konkurencyjnie. Cena siewnika Alfa 4 Mini Till z napędem mechanicznym zaczyna się od 98,5 tys. zł netto, a wersja elektryczna startuje z poziomu 106 tys. zł. Netto. W przypadku 6 metrowego Alfa 6 ceny wersji mechanicznej zaczynają się od 128,8 tys. zł netto, a elektrycznej od 1390 tys. zł netto.