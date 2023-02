Ukraiński rzepak znów chętnie kupowany przez europejskich handlowców. Ceny ukraińskiego rzepaku przy polskiej granicy

Jak podaje ukraiński serwis APK-Inform, od początku stycznia ceny ukraińskiego rzepaku przy wschodnich granicach Polski rosną. Ile wynoszą obecnie?

– Wzrost cen jest wspierany przez silniejszy popyt ze strony firm nastawionych na eksport oraz importerów, głównie z krajów europejskich. Ponadto podaż rzepaku była ograniczona. Czasami pojawiały się oferty na partie średnio- lub wielkotonażowe – informuje APK-Inform.

Ceny rzepaku wolnego od GMO wzrosły w ostatnim czasie nawet o 20-40 dolarów za tonę i wynoszą od 490 do 535 dolarów za tonę, co w przeliczeniu po kursie z 2 lutego daje od ok. 2100 do 2290 złotych za tonę.

Tymczasem w przy przejściu granicznym w Dorohusku oraz na autostradzie A4 w okolicach Przemyśla polscy rolnicy protestują przeciwko importowi ukraińskich zbóż, które pomimo znacznie mniej rygorystycznych norm niż w Unii Europejskiej dotyczących produkcji trafiają do Polski bez żadnych ograniczeń.