Ukraiński plan na blokadę eksportu. Rosja nie zablokuje dróg lądowych

Funkcjonowanie korytarza zbożowego po 18 lipca stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dlatego Ukraińcy już przygotowują się do alternatywnych rozwiązań m.in. procedując ustawę nr 8025. Co ona zakłada?

Jej główne założenia to pozyskiwanie funduszy na poprawę potencjału logistycznego, zarówno kołowego jak i kolejowego, szerokie współdziałanie z międzynarodowymi operatorami w kontekście przewozu ukraińskich towarów rolno-spożywczych i wyznaczenie punktów celnych dla odpraw towarów. Bodaj najważniejszym punktem jest jednak wyznaczenie i utrzymanie korytarzy eksportowych, w czym miałaby partycypować Organizacja Narodów Zjednoczonych, co miałoby rozwiązać również problem eksportu do krajów Unii Europejskiej.

– W warunkach sabotażu przez Rosję korytarza zbożowego, strat z powodu zniszczeń i zwrotu podatku VAT od paliw od 1 lipca projekt jest niezwykle ważny. Musimy skonsolidować się z międzynarodowymi partnerami. W rezultacie uruchomimy korytarze eksportowe, których Federacja Rosyjska nie będzie mogła zablokować, gdyby chciała, jak to robi obecnie na morzu – powiedział cytowany przez Agropolit jeden z ukraińskich deputowanych, Serhij Labaziuk.