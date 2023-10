Ukraiński eksport idzie coraz lepiej, unijny import też, a ceny pszenicy spadają. Mocno w dół rzepak

Środa upłynęła pod znakiem niezbyt dobrych informacji ze światowych giełd towarowych. Wczoraj większość indeksów szła w dół; spadała cena pszenicy, ale też kukurydzy, a przede wszystkim rzepaku.

Na Matifie cena pszenicy spadła o 2,25 EUR/t do 234 EUR/t, zaś w Chicago o o 8,5 ct do 560 ct/bu (196 EUR/t). Z jednej stronie to efekt realizacji zysków z wczoraj, z drugiej sytuacji na Morzu czarnym.

– W Europie sukcesy Ukrainy w rozwoju nowego korytarza żeglugowego były kwestią, która zaważyła na cenach. Według ukraińskiej Marynarki Wojennej kolejnych dwanaście frachtowców jest gotowych do wykorzystania korytarza żeglugowego na Morzu Czarnym i zawinięcia do ukraińskich portów. Ponadto dziesięć frachtowców mogłoby ponownie opuścić Ukrainę – informuje serwis Kaack.

Z innych informacji warto odnotować pogłębiającą się suszę w Argentynie, i chociaż USDA przewiduje w tym kraju zbiory na poziomie 16,5 mln ton, to Giełda w Rosario poddaje w wątpliwość nawet 15 mln ton.

Unijny eksport do 1 października wyniósł 7,39 mln ton, czyli o 24% mniej rok do roku. Jednocześnie import wzrósł do 2 mln ton, o ponad połowę r/r.

Na paryskim Matifie spadła wczoraj cena rzepaku. I to o 8,25 EUR/t do 439 EUR/t. Jak informuje Kaack, duża w tym zasługa Ukrainy, która może teraz łatwiej eksportować ziarno do UE. Wczoraj spadały także ceny olejów roślinnych i ropy naftowej, co nie pomogło notowaniom.

– Według aktualnych danych Komisji Europejskiej import soi do UE od 1 lipca do 1 października wyniósł 2,85 mln ton, czyli o 2% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Import rzepaku do UE w tym samym okresie wyniósł 948 316 ton, co oznacza spadek o 40% w porównaniu z 1,59 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku. Import śruty sojowej wyniósł 3,79 mln ton, co oznacza spadek o 2% – podaje Kaack.

Kukurydza staniała wczoraj po obu stronach Atlantyku; na Matifie o 2,25 EUR/t do 204,75 EUR/t, a w USA 1,5 ct/bu (182 EUR/t). Unijny import kukurydzy wyniósł 4,22 mln ton, to o 43% mniej r/r. Najwięcej kraje Unii zaimportowały z Ukrainy 2,04 mln ton i z Brazylii – 1,62 mln ton. Największymi importerami były Hiszpania, Holandia i Włochy.