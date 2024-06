Ukraiński agroholding zainwestował w czasie wojny 80 mln dolarów

W ciągu dwóch i pół roku trwania wojny ukraiński agroholding MHP zainwestował w agrobiznes 70-80 mln dolarów. Firma inwestuje także w innych obszarach. Na przykład tylko w 2023 r. MHP zainwestowało w swój rozwój ponad 250 milionów dolarów – mówi Serhii Dobrohorski, zastępca dyrektora generalnego ds. agrobiznesu MHP w wywiadzie dla New Voice.

– Pomimo wojny MHP inwestuje w swój rozwój — firma stała się właścicielem wagonów zbożowych mogących jeździć po europejskich torach oraz powiększyła park maszyn rolniczych. Innowacje pomagają rozwijać biznes, dlatego firma mimo wojny inwestuje miliony dolarów w ukraińską gospodarkę – mówi Serhij Dobrohorski.

Ukraiński agroholding zwiększa moce produkcyjne

Kolejnym przykładem inwestycji jest w uruchomienie w listopadzie 2022 roku zakładu przetwórstwa słonecznika, co pozwoliło firmie zwiększyć moce produkcyjne o 1000 ton dziennie i o jedną czwartą w ogóle. We wrześniu 2023 MHP uruchomiło w obwodzie lwowskim elewator o wydajności 1,7 tys. ton.

Rolnictwo 4.0 jest już obecne na Ukrainie

Firma inwestuje też w rolnictwo 4.0, głównie w obszarze produkcji warzyw.

– Zainwestowaliśmy w sadzarki, opryskiwacze i sprzęt uprawowy, co pozwala na różnorodną aplikację nasion, środków ochrony roślin i nawozów. Posiadamy własne produkty informatyczne, które pozwalają nam zaplanować pracę na konkretnym obiekcie. Tworzymy mapy zadań, a sprzęt automatycznie chodzi po podanych mapach i wprowadza do gleby tyle substancji, ile potrzeba. Oznacza to precyzyjne, indywidualne podejście do każdej dziedziny – mówi Dobrohorski.

MHP dobrowolnie stosuje ekoschematy

Innowacyjność w podejściu do rolnictwa wyraża się też w stosowaniu uprawy bezorkowej, płodozmianu, okrywy glebowej.

– Nawiasem mówiąc, stało się to obowiązkowym wymogiem w praktycznie wszystkich krajach Unii Europejskiej. Idziemy w te kierunki dobrowolnie, bo rozumiemy, jak ważne jest rozwijanie odpowiedzialnej produkcji odnawialnej, która faktycznie może być nie mniej efektywna niż klasyczna. Posiadamy także program stosowania preparatów biologicznych poprawiających kondycję gleby, co przekłada się na wyższe plony – mówi Dobrohorski.

360 tys. ha do dyspozycji

Obecnie MHP dysponuje gruntami o powierzchni 360 tys. ha. Na uprawę warzyw zamierza przeznaczyć do przyszłego roku 250 ha. Miesięcznie MHP eksportuje średnio około 150 000 ton zboża i 40 000 ton oleju słonecznikowego.