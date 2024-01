Ukraiński agroholding przy granicy z Polską na sprzedaż. Jaka cena?

W Internecie pojawiło się ogłoszenie sprzedaży ukraińskiego holdingu położonego ok. 60 km od granicy z Polską. W jego skład wchodzi m.in. 1000 ha ziemi własnej i 12 tys. ha dzierżawy z możliwością pierwokupu.

To jednak nie wszystko; w skład holdingu wchodzi także ferma bydła mlecznego z obsadą 1 tys. krów, ferma drobiu na 700 tys. sztuk, choć obecnie bez zwierząt, elewator na 55 tys. ton zboża wyposażony w suszarnię oraz dwie wagi.

Do holdingu doprowadzona jest niezbędna infrastruktura w postaci torów wąsko- i szerokotorowych, a na jego terenie dodatkowo znajdują się zakład do produkcji maszyn, sad, chłodnia, piekarnia, młyn z możliwością przerobu 100 ton dziennie oraz zakład do produkcji pelletu.

Wyposażenie holdingu obejmuje też maszyny rolnicze i tabor samochodów ciężarowych.

Cena za jaką wystawiono obiekt to 55 mln euro.