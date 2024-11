Ukraińska produkcja pszenicy może mocno wzrosnąć w 2025 roku

Według najnowszych prognoz ukraińskiego resortu rolnictwa, produkcja pszenicy u naszego wschodniego sąsiada może wzrosnąć w 2025 roku o 3 miliony ton. Poinformował o tym wiceminister rolnictwa Taras Wysocki.

Złożyć się ma na to kilka czynników. Przede wszystkim wzrost powierzchni zasiewów; w wyniku spadających cen soi ukraińscy plantatorzy mogą zmniejszyć jej udział w strukturze na korzyść pszenicy i kukurydzy. W rezultacie produkcja tej pierwszej miałaby wynieść w przyszłym sezonie 25 mln ton, choć na tym etapie nie jest to nic pewnego. Warto chociażby zwrócić uwagę na warunki pogodowe; na wielu obszarach upraw we wrześniu i w październiku wystąpiły susze, które nie sprzyjają rozwojowi upraw ozimych.

Ukraina w wyniku działań wojennych i okupacji części terytoriów straciła dużą część obszarów upraw; o ile do 2022 roku obsiewano nawet do 6 mln ha rocznie, to w 2024 roku łączna powierzchnia upraw wyniosła 4,6 mln ha.