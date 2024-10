Ukraińska mobilna zaprawiarka do zboża z wydajnością do 3 ton na godzinę. Ile kosztuje?

O tym, że zaprawiania nasion do siewu jest niezwykle istotne nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednak robienie tego, zwłaszcza jeśli mamy do zaprawienia kilka czy kilkanaście ton nasion, w betoniarce, może być problematyczne. Jednym z rozwiązań może natomiast być np. zaprawiarka PNSH-3-01 (P) Farmer ukraińskiej firmy LAMP.

Na wspomnianą zaprawiarkę natknęliśmy się w czasie minionej wystawy Agro Show w Bednarach, gdzie pokazywała ją bezpośrednio firma LAMP, specjalizująca się w budowie tego typu urządzeń, poczynając od najmniejszych zaprawiarek na przemysłowych instalacjach do zaprawiania ziaren kończąc.

Do 3 ton na godzinę

Zaprawiarka PNSH-3-01 (P) Farmer to mobilna maszyna, która pozwala zaprawiać od 1 do 3 ton ziarna na godzinę. Konstrukcja umieszczona jest na 4-kołowym wózku jezdnym, na którym znajduje się 100-litrowy zbiornik na zaprawę. Żmijka wyposażona jest w gumowany ślimak chroniący ziarno przed uszkodzeniami i dozownik płynu NP-02 wyposażony w pompę perystaltyczną.

To właśnie na dozownik płynu mocno zwracali uwagę przedstawiciele producenta, wyjaśniając, że jest to dobrze dopracowana konstrukcja, łatwa w serwisowaniu i pozwalająca na bardzo dokładne dozowanie cieczy w zakresie od 0,1 do 3,3 l/min, gdzie krok dawkowania można zmieniać co 0,01 l.

Jaka cena?

Samo podawanie nasion odbywa się natomiast ze zbiornika o pojemności 60 l, co powoduje, że konieczna jest raczej druga żmijka do ciągłego załadunku, ale gabaryt samej zaprawiarki jest mniejszy i pozwala na łatwiejsze jej przemieszczanie.

Konstrukcja ta choć ciekawa i dobrze dopracowana jest jednak dosyć droga, gdyż jej cena wynosi 18 tys. zł brutto.