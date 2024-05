Ukraina zwiększa eksport mięsa drobiowego do UE. Czy naprawdę wiemy, co jemy?

Eksport mięsa drobiowego pozwolił zarobić Ukrainie o jedną czwartą więcej – informuje Ukragroconsult. 40% mięsa trafiło do Słowacji i Holandii. W tych państwach swoje oddziały ma gigantyczny holding MHP zarejestrowany na Cyprze.

W okresie styczeń-kwiecień 2024 r. Ukraina wyeksportowała 151,1 tys. ton mięsa i jadalnych podrobów drobiowych, czyli o 10,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – czytamy w informacji opublikowanej przez Ukragroconsult. W ujęciu pieniężnym eksport wzrósł do 301,8 mln dolarów – o 25,1% w porównaniu do pierwszych czterech miesięcy 2023 r. Głównymi odbiorcami tych produktów w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. były Holandia (26,3%), Arabia Saudyjska (14,5%) i Słowacja (10,7%).

W Holandii, na Słowacji, ale też w Arabii Saudyjskiej swoje oddziały ma holding MHP. Nie tylko zresztą tam, również w Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, krajach Półwyspu Bałkańskiego. MHP trudno nazwać ukraińską firmą, ponieważ zarejestrowana jest na Cyprze, ale drób i mięso drobiowe pochodzi głównie z Ukrainy. Stamtąd eksportowane jest do firm-córek, co w statystykach wygląda jak eksport do Holandii czy Słowacji.

MHP to gigantyczny podmiot. Posiada 400 tys. ha ziemi i skupia cały łańcuch technologiczny produkcji mięsa drobiowego: od uprawy i produkcji pasz, jaj wylęgowych, hodowli bydła i drobiu, aż po przetwarzanie i sprzedaż gotowych produktów. Produkuje, przetwarza i sprzedaje różne kategorie produktów spożywczych, w szczególności produkty kulinarne (produkty gotowe do gotowania lub spożycia): mięso z kurczaka (schłodzone i mrożone), produkty przetwórstwa mięsnego, oleje roślinne (słonecznikowy i sojowy).

Pomimo wojny (a może właśnie dzięki niej, bo to pod pretekstem wojny Unia pozwoliła firmom zlokalizowanym na Ukrainie eksportować do UE bez ograniczeń, także jakościowych) MHP rokrocznie zwiększa swoje przychody. Jako producent nieograniczony żadnymi wymaganiami nakładanymi przez UE na producentów europejskich, w tym polskich, jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem.

– UE ma bardzo wyśrubowane normy ochrony zwierząt i cały czas podwyższa te wymagania dla swoich hodowców, ale nie czyni tego w stosunku do produktów importowanych – mówił Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej podczas konferencji “Aktualne wyzwania branży drobiarskiej”. – Gdyby europejscy rolnicy produkowali tak, jak to robią hodowcy spoza UE, to takie produkty zostałyby uznane za nielegalne.

Mięso drobiowe wyprodukowane na Ukrainie, przetransportowane do firm-córek w państwach UE, staje się mięsem made in UE. Pozostaje pytanie, czy my wiemy, co naprawdę jemy?