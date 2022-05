Ukraina zmieni rozstaw szyn swoich torowisk kolejowych na europejski

Jak donosi Business Insider, premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że ukraińskie tory kolejowe zostaną przebudowane, tak aby dostosować je do do europejskich standardów.

Przebudowy mają w pierwszej kolejności dotyczyć najważniejszych węzłów kolejowych i dużych miast, a w dalszej kolejności także pozostałej części ukraińskiej infrastruktury kolejowej.

Chociaż zmiana “na papierze” nie wygląda na wielką, bowiem europejski standard to 1435 mm, zaś ukraiński 1520 mm, to będzie wiązała się z poważnymi inwestycjami. Wydają się one jednak konieczne, bowiem inwazja rosyjska na Ukrainę uwidoczniła problem uzależnienia tego drugiego kraju od transportu morskiego. Zaś wąskim gardłem w drodze lądowej jest właśnie niekompatybilny rozstaw szyn wobec krajów europejskich, który powoduje, że takie towary jak przede wszystkim zboża czy ruda żelaza w okolicach granicy chociażby z Polską trzeba przeładowywać na europejskie składy.